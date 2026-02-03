Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) mantienen el llamado a marchar este 4 de febrero de Balderas al Zócalo con el fin de que el gobierno capitalino atienda sus demandas.

Hasta las 14:00 horas, el sindicato mantiene el llamado a manifestarse como medida para dar pronta solución a demandas que exigen como rehabilitación del STC, compactación salarial de las plazas de pie de escalafón, revisión de áreas de trabajo peligrosas e insalubres, entrega de ropa de trabajo para las y los trabajadores, así como la dotación de equipo de seguridad y protección personal, entre otros requerimientos.

Además del cumplimiento a los acuerdos adoptados como el funcionamiento de la clínica médica de Tláhuac de Línea 12, construida desde la inauguración de la Línea dorada. Asimismo, el SNTSTC pugna por que el mantenimiento de los trenes de dicha línea por el personal del STC, y no empresas externas como CAF.

De igual manera, con amplia experiencia en la Técnica-Metro, demandan sean incorporados a los trabajos de rehabilitación de las líneas 3 y A.

También solicitan se revise el cajón del túnel, la instalación de equipo de comunicaciones TETRA, que se reponga el cableado de energía dañado de la línea 2, así como la compra de aparatos de cambios de Vías.

La marcha se llevará a cabo el 4 de febrero a partir de las 15:30 horas. La manifestación partirá de la estación del Metro Balderas hacia el Zócalo Capitalino.

