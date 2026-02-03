Más Información

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México () estimó que las celebraciones con motivo del generarán una derrama económica de 3 mil 29 millones de pesos en la capital.

Pero ¿ de cuánto será el gasto individual por capitalino para este 14 de febrero?

La Coparmex CDMX indicó que el gasto individual por capitalino irá desde los en total, con un promedio aproximado de 670 pesos para consentir a la persona que más aman.

Detalló que los giros de los negocios que se verán beneficiados pertenecen principalmente a los sectores del entretenimiento, gastronómico, alojamiento y recreación.

Así como restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, florerías, joyerías, tiendas departamentales, cines y teatros, mismos que acumularán la mayor parte de la demanda de consumo.

Indicó que, según cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), alrededor de 76 mil 928 unidades económicas, en las que laboran 548 mil personas, resultarán beneficiadas.

El presidente de la Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, señaló que el Día del Amor y la Amistad no sólo representa una celebración social, sino también un motor económico clave para la ciudad.

