El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, presidió la ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera a tres generales que van a desempeñar los cargos de subsecretario de Defensa, oficial Mayor y comandante de la Guardia Nacional (GN).

En la Plaza de la Lealtad en las instalaciones de la Defensa, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde no se efectuaron discursos, el primero que rindió protesta fue el subsecretario de la Defensa, Enrique Martínez López, en lugar del general Enrique Covarrubias López, quien pasó a situación de retiro.

Ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera a Enrique Martínez López, como Subsecretario de la Defensa Nacional en la Plaza de la Lealtad este lunes 2 de febrero de 2026. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

Ante cientos de efectivos, el titular de la Sedena manifestó que por orden de la Presidenta se reconocerá como subsecretario de la Defensa Nacional al general de Estado, Mayor Enrique Martínez López, a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía.

También se le obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos.

El general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, rindió protesta y ejercerá el cargo de oficial Mayor de la Defensa Nacional.

En tanto el general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera, tomó protesta como comandante de la Guardia Nacional.

