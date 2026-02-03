El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, emitió un exhorto a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, para respetar la división de poderes, y evitar confrontaciones con diputadas y diputados locales.

“Exhorto a que se respete a los poderes, y que el legislativo pueda seguir reuniéndose y realizar sus actividades sin presión alguna”, señala el exhorto que Monreal formalizará ante la Mesa Directiva de la cámara baja, en los próximos días.

Luego de que 10 de los 16 congresistas de Morena en Campeche, rompieran con la mandataria y la acusaran de persecución política, Monreal Ávila dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, que ese tipo de confrontaciones no solo dañan la unidad del partido, sino también la imagen de Morena a nivel nacional.

“Este tipo de eventos o manifestaciones políticas afectan la unidad y la cohesión del movimiento político al que pertenecemos, y también afectan la imagen nacional, no solo es en Campeche, sino en todo al país”, expresó.

Por lo anterior, el también presidente de la Jucopo llamó a dejar a un lado las diferencias políticas en Campeche, e insistió en que Sansores debe de respetar al poder legislativo.

“Considero que es momento dejar a un lado las diferencias políticas, elevar la altura de miras, respetarnos entre nosotros, pero también respetar la autonomía de los poderes constitucionales. Es momento de privilegiar la política y abandonar la confrontación, porque solo con el diálogo y el entendimiento entre nosotros lograremos que la gente siga confiando en nuestro movimiento”, concluyó.

Senadora del PRI ve "rebelión morenista" por "autoritarismo de Layda"

La rebelión de diputados locales de Morena y la crisis de ingobernabilidad en Campeche es resultado del autoritarismo y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte de la gobernadora Layda Sansores.

Aseveró la senadora del PRI por Campeche, Karla Toledo, quien comentó que es muy grave lo que está ocurriendo en el Congreso de ese estado, donde legisladores morenistas están en rebelión contra su gobernadora, quien los quiere obligar a aprobar un endeudamiento por más de mil millones de pesos, pero no quiere informar para qué serán destinados.

En entrevista con EL UNIVERSAL expuso que este enfrentamiento claro y abierto contra el Poder Ejecutivo es parte del hartazgo que tiene la ciudadanía contra Sansores, pero no es un caso aislado, porque en cuatro años de gobierno ha perseguido a policías, a periodistas y a pesar de tener un presupuesto millonario, no hay obras de infraestructura, “no hemos visto mejoras en implementación de empleos”.

Agregó que la clase política de Campeche, sobre todo la oficialista., está molesta con la gobernadora, porque el 80% de su gabinete está integrado por foráneos, quienes no conocen ni la geografía del estado, ni la idiosincrasia campechana.

“Obviamente el grupo mayoritario de Morena también pues tiene una aspiración política y dirán, bueno, vamos a echarnos encima una deuda cuando realmente no sabemos en qué se va a ocupar esto y pues también eso se traduce en pérdida de votos”, agregó Toledo.

Indicó que ante la persecución política que se vive en el estado, el Congreso del estado, con mayoría morenista, aprobó una reforma para devolver el fuero a los legisladores, ello por el temor de represalias de Layda Sansores.

