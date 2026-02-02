Más Información
"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio
México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla
Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos
Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”; “convirtieron a nuestro país en un cementerio”, acusa
El respaldo de la llamada Cuarta Transformación al gobierno de Cuba ante los amagos arancelarios de Donald Trump confrontó, nuevamente, a las dirigencias del PRI y Morena en redes sociales.
La líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, compartió un video de una mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde llamó a Cuba como “un pueblo con mucha dignidad, que se debería declarar incluso como patrimonio de la humanidad por su resistencia heroica”.
“El presidente López Obrador tenía razón: el pueblo de Cuba es patrimonio de la humanidad por la altura de su dignidad, su resistencia y su valentía. Es una isla heroica”, escribió la morenista.
Lee también Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”; “convirtieron a nuestro país en un cementerio”, acusa
“No vaya a ser que en La Habana no encuentren buen vino”, ironiza Alito Moreno
Ante esto, el senador y presidente nacional de PRI, Alito Moreno Cárdenas, cuestionó a Luisa Alcalde por qué si piensa esto, entonces no se va a vivir a la isla de Cuba:
“¿Y por qué no se van a vivir a Cuba, mis comunistas de caviar? ¡Si ahí no les piden visa! Les encanta aplaudir la dictadura, pero cenan en lo más caro de Acapulco. No vaya a ser que en La Habana no encuentren buen vino…”, señaló el líder tricolor.
Desde ayer, la dirigencia de Morena expresó su solidaridad con el pueblo cubano e hizo un llamado a las autoridades internacionales a privilegiar el diálogo, la diplomacia y el respeto entre países como “único camino legítimo para evitar una crisis humanitaria y preservar la paz regional”.
Lee también Entre reclamos, San Lázaro conmemora 109 años de la Constitución; oposición acusa “crisis de constitucionalidad con metástasis”
De acuerdo con Alcalde Luján, las decisiones en materia internacional deben tener siempre como eje central el bienestar de las personas, y no la imposición ni el uso de sanciones como instrumento de presión política.
Por otro lado, el presidente priista ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a que el gobierno de México funja como proveedor de crudo a la isla, puesto que “se prioriza dictaduras y se abandona a México”.
Tras salida de Adán Augusto, Monreal revela que tiene su renuncia sobre la mesa; "cuando ya no eres útil tienes que retirarte", dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]