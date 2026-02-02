Más Información

El respaldo de la llamada Cuarta Transformación al ante los amagos arancelarios de Donald Trump confrontó, nuevamente, a las dirigencias del PRI y Morena en redes sociales.

La líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, compartió un video de una mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde llamó a Cuba como “un pueblo con mucha dignidad, que se debería declarar incluso como patrimonio de la humanidad por su resistencia heroica”.

“El presidente López Obrador tenía razón: el pueblo de Cuba es patrimonio de la humanidad por la altura de su dignidad, su resistencia y su valentía. Es una isla heroica”, escribió la morenista.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, durante su participación en la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena el pasado 31 de enero de 2026. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, durante su participación en la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena el pasado 31 de enero de 2026. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

“No vaya a ser que en La Habana no encuentren buen vino”, ironiza Alito Moreno

Ante esto, el senador y presidente nacional de PRI, Alito Moreno Cárdenas, cuestionó a Luisa Alcalde por qué si piensa esto, entonces no se va a vivir a la isla de Cuba:

“¿Y por qué no se van a vivir a Cuba, mis comunistas de caviar? ¡Si ahí no les piden visa! Les encanta aplaudir la dictadura, pero cenan en lo más caro de Acapulco. No vaya a ser que en La Habana no encuentren buen vino…”, señaló el líder tricolor.

Desde ayer, la dirigencia de Morena expresó su solidaridad con el pueblo cubano e hizo un llamado a las autoridades internacionales a privilegiar el diálogo, la diplomacia y el respeto entre países como “único camino legítimo para evitar una crisis humanitaria y preservar la paz regional”.

De acuerdo con Alcalde Luján, las decisiones en materia internacional deben tener siempre como eje central el bienestar de las personas, y no la imposición ni el uso de sanciones como instrumento de presión política.

Por otro lado, el presidente priista ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a que el funja como proveedor de crudo a la isla, puesto que “se prioriza dictaduras y se abandona a México”.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, en conferencia de prensa en la sede del Senado el pasado 7 de octubre de 2025. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro
Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, en conferencia de prensa en la sede del Senado el pasado 7 de octubre de 2025. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

