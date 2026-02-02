La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno se pondrá de acuerdo con la Embajada de Cuba en México para revisar qué tipo insumos y víveres se necesitan para enviarse como parte de la ayuda humanitaria que enviará a la isla.

"Preguntarle sobre esta ayuda humanitaria que llevarán esta semana Cuba, ¿en qué consiste? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuánto tiempo va a ser esta ayuda?", se le preguntó esta mañana en conferencia de prensa.

"Ya lo vamos a informar estamos en ese proceso y obviamente poniéndonos de acuerdo con la Embajada de Cuba aquí. Saber qué es exactamente qué es lo que necesita. Entonces ya en su momento informaremos a detalle", respondió.

Lee también Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta semana, México enviará ayuda humanitaria a la isla.

“En una semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda humanitaria que va a hacer la Marina; de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver el envío de petróleo por razones humanitarias.

En Guaymas, Sonora, la Mandataria federal aseguró que en la reciente llamada con el mandatario estadounidense, Donald Trump, no habló del tema del envío de petróleo a Cuba.

Esto, luego de que Trump afirmó que Claudia Sheinbaum fue "muy buena" porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

"Como lo dije en la conferencia de prensa: no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba y en la tarde, pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la Isla", declaró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr