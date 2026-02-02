En medio de confrontaciones y reclamos de la oposición, diputadas y diputados federales celebraron una sesión solemne por la conmemoración del 109 Aniversario de la Constitución Política de 1917.

En el acto, la diputada Tania Palacios Kuri, del PAN, denunció que en México, la carta magna se invoca todos los días, “pero que se viola todos los meses”, por lo que advirtió una crisis de constitucionalidad.

“Se vive una crisis de constitucionalidad con metástasis. Se nos dice que quien gana puede rehacerlo todo, pero eso no es democracia constitucional, eso es hegemonía con apariencia legal”, recriminó.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, sostuvo que a los mexicanos no les sirve una Constitución que no se traduzca en beneficios tangibles en su vida cotidiana.

“No sirve a los mexicanos una Constitución que no sea realidad en las colonias, en las escuelas, en los hospitales. Necesitamos que se reconozca que tenemos mucho por hacer para materializar la Constitución en la vida diaria de las y los mexicanos”, señaló en entrevista con representantes de los medios de comunicación.

Del PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez expresó que la Constitución Política no nació para facilitar el ejercicio del poder, nació para limitarlo: “La Carta Magna nace producto de una revolución contra el abuso, el caudillismo y la concentración del poder en una sola persona. Enfatizó que defender la Constitución no es un acto conservador ni un acto progresista, es un acto democrático”.

Afirmó que honrar a la Constitución implica también analizar de manera crítica cuáles reformas se han hecho.

“Hoy en el aniversario de la Constitución se exige una responsabilidad histórica. Las reformas que debilitan instituciones, que concentran el poder y erosionan los contrapesos, no fortalecen la democracia, la ponen en riesgo”, declaró.

Sesión Solemne en la Cámara de Diputados este lunes 2 de febrero de 2026 con motivo del Aniversario de la Constitución de 1917. Foto: Especial

Por su parte, la diputada Patricia Mercado Castro, de MC, comentó que la Constitución de 1917 fue el gran acuerdo nacional que sentó las bases de la convivencia pacífica después de un levantamiento ante la opresión política y la explotación económica: “Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso histórico para poner al día la Constitución y recuperar su papel como un instrumento de equilibrio”.

A su vez, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) dijo que la Constitución de 1917 tiene como hilo conductor las constituciones de 1814 de Apatzingán, que, aunque no se promulgó tiene las bases del liberalismo mexicano, que fue plasmado plenamente en la Constitución de 1824 y ratificada por la Constitución Juarista de 1857. “Sus bases y su contenido son profundamente del liberalismo mexicano”.

Claudia Rivera Vivanco, del mismo partido, recordó en sus redes que a 109 años de la promulgación de la Constitución, "Llevamos 22 reformas constitucionales y más de 50 artículos modificados para recuperar el sentido social que se había perdido. Desde 2018, el objetivo es claro: un México de iguales y con justicia social. Poco a poco recuperamos la esencia de nuestra ley máxima en beneficio del pueblo".

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) resaltó que hace 109 años se promulgó la Constitución de 1917, que 209 constituyentes, después de largos debates, la terminaban. Fue la primera Constitución que reconoce derechos sociales, el corazón de la Constitución salida del movimiento armado; estableció en tres artículos el corazón de lo que sentía la nación y la patria: el artículo tercero, con el tema de la educación; el 27, de la propiedad y el 123, del trabajo.

Destacó que “vamos en la dirección correcta en la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana, porque esa es una reforma constitucional. “Estamos construyendo una nueva patria. Es un día para celebrar porque nació el pacto federal para conducirnos y regirnos en torno a leyes, libertad y democracia”.

