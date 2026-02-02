Más Información

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

La presidenta informó que la inversión total del supera los 100 mil millones de pesos y que su construcción se extendió por más de 12 años, desde su inicio en 2014.

Al ser cuestionada sobre el costo total de la obra, la mandataria explicó que el proyecto avanzó de manera lenta durante sus primeros años y fue concluido en distintas etapas hasta llegar a Observatorio.

“Son alrededor de 100 mil millones de pesos. El tren , desde 2014. En realidad, cuando llegamos en 2018 tenía muy poquito y ahora finalmente se inauguró hasta la primera parte del Estado de México, después hasta Santa Fe y ahora Observatorio”, señaló.

Lee también

Sheinbaum detalló que el financiamiento del , aunque se ejerció en diferentes administraciones.

“Todo es gobierno federal. Una parte fue desde el periodo de Peña Nieto, después con el presidente López Obrador, que decidió que todas las obras que estaban pendientes se terminaran, que no quedara ninguna obra a medias”, explicó.

La presidenta recordó que esa política permitió concluir en distintos sectores, como hospitales y carreteras.

Lee también

“Así los 90 hospitales que estaban a medias; a él le tocó terminar 80 y hoy estamos terminando 10. Igual el tren y otras carreteras que estaban pendientes”, dijo.

Finalmente, destacó que durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de México le correspondió coordinar parte de la obra con , lo que permitió concluir el proyecto tras más de una década de construcción.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]