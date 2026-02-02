Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), afirmó que todo el personal del Tren Interurbano Toluca-CDMX ha sido capacitado y que los conductores han sido certificados y cuentan con sus respectivas licencias.

A unos minutos de que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezara la ceremonia del corte de listón de la Inauguración del Tramo Santa Fe–Observatorio del Tren “El Insurgente”, con lo que quedará concluida en su totalidad toda la obra ferroviaria, el titular de Banobras destacó que se cuenta con un centro de control operativo con la más alta tecnología desde donde se revisará en tiempo real toda la operación del Tren.

Resaltó que todas las estaciones cuentan con videovigilancia, voceo, pantallas informativas, y vigilancia permanentemente.

"El personal del Tren ha sido capacitado y nuestros conductores y reguladoras y reguladores, han sido certificados y cuentan con sus respectivas licencias.

"El sistema cuenta con tecnología de punta, medidas de seguridad ATO y ATP, en tren, es un centro de control monitoreo, vigilancia, circuito cerrado, entre otros. Protección Civil ha supervisado las instalaciones y protocolos de emergencia, nos hemos coordinado con el Metro y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado para coordinar las maniobras de control y gestión de personas usuarias entre ambos sistemas. Contamos con un centro de control operativo con la más alta tecnología desde donde se supervisará en tiempo real toda la operación", resaltó.

