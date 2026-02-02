Tras 11 años de construcción, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inaugurará finalmente todo el recorrido del Tren Interurbano "El Insurgente" México-Toluca.

En las instalaciones de la Cineteca Nacional, la jefa del Ejecutivo federal se encuentra acompañada por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CMX); y de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México (Edomex), así como por integrantes de su gabinete involucrados con esta obra ferroviaria.

"Hoy es un muy buen día, porque finalmente inauguramos todo el recorrido del Tren Toluca- Ciudad de México. Inauguramos Santa Fe -Observatorio y tenemos el gusto de recibir a Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México a Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México".

Lee también Caso BTS: Ticketmaster pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Al término de la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia del corte de listón de la Inauguración del Tramo Santa Fe–Observatorio del Tren “El Insurgente”, en estación Vasco de Quiroga, con lo que quedará concluida todo el tramo de esta obra ferroviaria.

Andrés Lajous Loaeza, director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público (ATTRAPI), detalló que toda la vía del Tren tiene una extensión de 57.7 kilómetros dividida en siete estaciones y que tendrá un tiempo estimado todo el recorrido de 50 minutos.

Señaló que el Tren "El Insurgente" contará con 20 trenes eléctricos con una capacidad de 719 pasajeros, y que se estima una demanda estimada de 140 mil pasajeros al día,

“La demanda estimada a lo largo de la vida del proyecto será de 140 mil pasajeros al día, uniendo estas dos zonas metropolitanas que tienen 2.3 millones de habitantes, en el caso de Toluca, y 22 millones de personas, en el caso de la zona metropolitana del Valle de México”, añadió.

Andrés Lajous resaltó que el Tren se conectará con la Línea 1 del Metro en la estación Observatorio.

Lee también Tras 11 años, el tren interurbano llega a la parada final

“Pero en Vasco de Quiroga, que también será la apertura de la estación aquí cerquita en Vasco de Quiroga, se tiene la conexión con la línea 3 de Cablebus, y más adelante, ahorita también lo mostraré, será la conexión con la línea 12 del metro, el Cetram observatorio y la Terminal de Autobuses Poniente”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr