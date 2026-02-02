Más Información

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

La Procuraduría Federal del Consumidor () inició un procedimiento por infracción a la ley en contra de , derivado de las quejas presentadas por fans de la por los altos precios de los boletos para sus conciertos programados en mayo en la Ciudad de México.

Durante su intervención en la conferencia matutina de la Presidenta, el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que la empresa fue notificada el pasado 28 de enero y enfrenta una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos.

“Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse; este plazo concluye el 12 de febrero”, detalló.

Lee también

Escalante Ruiz agregó que, como segundo punto, Profeco notificó a plataformas de reventa de boletos.

Precisó que ya se emitieron exhortos vía electrónica a tres empresas: Viagogo, Stubhub y HelloTicket, con sedes en , Suiza y España, respectivamente, para que se ajusten a la regulación nacional y eviten prácticas desleales en perjuicio de las personas consumidoras.

Advirtió que, en caso de no obtener respuesta, se iniciarán acciones legales y administrativas, que podrían incluir procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de estas plataformas en México.

Finalmente, el procurador señaló que Profeco trabaja en la elaboración de lineamientos para regular la publicidad, información y para conciertos, festivales y espectáculos.

Lee también

Explicó que estos se desarrollan en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y se prevé que sean publicados en las próximas semanas en el Diario Oficial de la Federación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]