Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce los eventos con promociones especiales

Este jueves 29 de enero, Ticketmaster anunció una nueva edición de su promoción semanal de 2x1, una de las más esperadas por los amantes del entretenimiento, que buscan asistir con la misma comodidad a sus espectáculos preferidos, pero pagando menos.
Desde obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, entre otros; la gran variedad de eventos en los que aplica esta promoción aseguran que todas y todos encuentren algo de su interés.
Estas son las funciones participantes para las cuales aplica la promoción de 2x1 en la plataforma únicamente este jueves 29 de enero.
¿Qué eventos tienen 2x1 este 29 de enero?
Conciertos
- Jorge Muñiz
- Jaime Varela
- Jesse y Joy
- Kalimba
- Sixpence None the Richer
- Tatiana
- Paty Cantú
- Victor Manuelle
- Zaz
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
- Elefante
- Dragon Ball Sinfónco
- Aleks Syntek
- Luis Ángel "El Flaco"
- Estela Núñez
- Do You Remember Show
- La Castañeda
- Monte Carlo
- Kenny G
- ARCANO
- Natalie Imbruglia
- El Gran Showman Movie Concert
- San Francisco Disco Band
- Jaime Varela
- Patrick Watson
- Clon-es: Homenaje a los grandes
- Paco Versailles
- Rafael Jorge Negrete
- Entre otros...
Obras de teatro
- Los monólogos de la vagina
- MentiDrags
- Toc Toc
- Como quieras...¡Perro Ámame!
- El juego que todos jugamos
- La obra que sale mal
- La obscenidad de la carne
- Cruise
- El Sótano
- La nota
- El Tenorio cómico
- Mentiras el Musical
- Qué desastre de función
- Infierno
- Ni con ellas, ni sin ellas
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve
- Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández
- La Bella Durmiente
- El cisne negro
- Entre otros...
Deportes
- México Racing Cup
Eventos familiares
- Ringolingus
- El imperfecto amor con el Dr. Eduardo Calixto
- Dinosaurios al rescate
- El Zorro y el Sabueso, El Musical
- La Sirenita
- Magos Joe y Moy
Eventos especiales
- Clue
- Titanic Movie Concert
- Andreas Zanetti, Un show con mucho amor
- Alma sureña
- Jaime Maussan
Para descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible, puede explorar la página de Ticketmaster. ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
