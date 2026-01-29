Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce los eventos con promociones especiales

Este jueves 29 de enero, Ticketmaster anunció una nueva edición de su promoción semanal de 2x1, una de las más esperadas por los amantes del entretenimiento, que buscan asistir con la misma comodidad a sus espectáculos preferidos, pero pagando menos.

Desde obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, entre otros; la gran variedad de eventos en los que aplica esta promoción aseguran que todas y todos encuentren algo de su interés.

Estas son las funciones participantes para las cuales aplica la promoción de 2x1 en la plataforma únicamente este jueves 29 de enero.

Esta oferta estará vigente únicamente este jueves. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL y Captura de pantalla

¿Qué eventos tienen 2x1 este 29 de enero?

Conciertos

Jorge Muñiz

Jaime Varela

Jesse y Joy

Kalimba

Sixpence None the Richer

Tatiana

Paty Cantú

Victor Manuelle

Zaz

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Elefante

Dragon Ball Sinfónco

Aleks Syntek

Luis Ángel "El Flaco"

Estela Núñez

Do You Remember Show

La Castañeda

Monte Carlo

Kenny G

ARCANO

Natalie Imbruglia

El Gran Showman Movie Concert

San Francisco Disco Band

Patrick Watson

Clon-es: Homenaje a los grandes

Paco Versailles

Rafael Jorge Negrete

Entre otros...

Puedes buscar el evento por artista, categoría, foro, ciudad o estado. Foto: Ticketmaster.com

Obras de teatro

Los monólogos de la vagina

MentiDrags

Toc Toc

Como quieras...¡Perro Ámame!

El juego que todos jugamos

La obra que sale mal

La obscenidad de la carne

Cruise

El Sótano

La nota

El Tenorio cómico

Mentiras el Musical

el Musical Qué desastre de función

Infierno

Ni con ellas, ni sin ellas

Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

La Bella Durmiente

El cisne negro

Entre otros...

Deportes

México Racing Cup

Eventos familiares

Ringolingus

El imperfecto amor con el Dr. Eduardo Calixto

Dinosaurios al rescate

El Zorro y el Sabueso, El Musical

La Sirenita

Magos Joe y Moy

Eventos especiales

Clue

Titanic Movie Concert

Andreas Zanetti, Un show con mucho amor

Alma sureña

Jaime Maussan

Para descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible, puede explorar la página de Ticketmaster. ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

