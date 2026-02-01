La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó trofeos de campeonato a las ganadoras y ganadores del Torneo de Fútbol Infantil Comunitario Ollamaliztli, en el que participaron 800 equipos, conformados por 7 mil 648 infantes de las 16 alcaldías de la capital.

Se trata de 40 campeonas y 40 campeones, de ocho equipos, pertenecientes a las categorías 2009-2010; 2011-2012; 2013-2014 y 2015-2016 de las alcaldías Iztacalco, Tláhuac, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Tlalpan.

Cada jugadora y jugador campeón recibió un pase doble para el partido de reapertura del Estado Ciudad de México que se disputará entre la Selección Mexicana y Portugal el próximo 28 de marzo.

La mandataria capitalina señaló que, de igual manera, serán los embajadores durante la visita del trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026 a la Ciudad de México.

"El objetivo de este torneo fue calentar motores rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El objetivo fue democratizar el deporte para que miles participaran y se sintieran orgullosos de ser protagonista. Queremos a la Ciudad de México moverse, disfrutar y gozar el fútbol y, por ello, arrancamos con con el gran torneo, el más grande en la historia de la Ciudad de México", celebró Clara Brugada a 134 días de la inauguración del Mundial.

Durante la entrega de premios, destacó que en este torneo comunitario participaron niñas y niños en refugios migrantes, provenientes de Afganistán, Colombia y Venezuela.

"Esto demuestra que la ciudad es un lugar abierto a todo el mundo y a todas las culturas y que aquí no hay racismo en este torneo. Aquí no hay discriminacióno, no hay machismo; no hay clasismo", recalcó.

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México (SecturCDMX), Alejandra Frausto, detalló que esta justa se disputó en 200 canchas de la Ciudad de México, en casi 2 mil partidos silbados por 150 árbitras y árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Además, indicó que se anotaron 6 mil 603 goles.

"Quiero decirles que un criterio de descalificación de los equipos era cualquier acto violento en la cancha, en la tribuna o en las porras, y en estos 2 mil partidos no tuvimos incidentes violentos. Esa es la ciudad que somos. Es la ciudad que queremos seguir construyendo a partir del deporte", dijo la funcionaria capitalina.

