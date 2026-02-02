La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) "no ha funcionado muy bien", por lo que anunció que su gobierno propondrá algunas iniciativas para modificarlo.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que el objetivo de su gobierno es empoderar al ciudadano en el tema de la corrupción y garantizar que que cada vez que un ciudadano presente una denuncia, esta tenga consecuencia, lo cual, indicó, no necesariamente está inscrito en la legislación actual".

"Ya vamos a platicar de eso. Nuestro objetivo es empoderar al ciudadano en el tema de la corrupción que vive el ciudadanos y pensamos hacer modificaciones, porque es un sistema, pues que no ha funcionado muy bien.

"Entonces más allá de las características y el más queremos empoderar a la gente para que la gente que vive una situación de corrupción, aparte de lo que tenga que ver con lo que tiene que hacer el gobierno y las instituciones públicas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación en sus auditorías, a las instituciones públicas - pues queremos que el ciudadano tenga la capacidad de denunciar y que se haga algo con ellos. Entonces vamos a presentar algunas iniciativas en este sentido".

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que es una obligación de su gobierno que las y los mexicanos vivan en un ambiente libre de corrupción, y garantizar que que cada vez que un ciudadano presente una denuncia, esta tenga consecuencia.

"Necesitamos -desde mi perspectiva y no hemos platicado - empoderar al ciudadano que cada vez que denuncia, esa denuncia que tenga consecuencias. Eso es muy importarte y no necesariamente está inscrito en la legislación actual", agregó.

El pasado miércoles 28 de enero concluyó el periodo de Vania Pérez Morales como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que la consejera Patricia Talavera Torres ha asumido la presidencia del SNA, lo cual ha sido cuestionado por algunas voces.

apr