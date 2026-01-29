Ayer miércoles 28 de enero concluyó la designación como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de Vania Pérez Morales, quien en redes sociales expresó que tras este periodo se queda con la certeza de que “nuestra voz se escuchó gracias al trabajo de muchos”.

Pérez Morales resaltó la labor de los distintos Sistemas Estatales Anticorrupción, instituciones y colegas valientes, por lo que celebró que fueron incómodos, denunciaron, propusieron y dejaron un camino andando para fortalecer a México.

“También aprendimos algo duro: el propio SNA puede capturarse y las instituciones, por sí solas, no garantizan transparencia ni rendición de cuentas. Por eso seguiré trabajando para demostrar cómo sí se puede: con integridad, con método y con ciudadanía organizada”, expresó.

Destacó que mantendrá firme su preocupación de consolidar una verdadera política de Estado en materia anticorrupción, con las víctimas en el centro y a quienes se atreven a alzar la voz para denunciar.

Vania Pérez garantizó, asimismo, que tras dejar la presidencia del SNA seguirá enfocándose en que se recupere el dinero robado por la corrupción en distintos niveles de poder y que se asegure el resarcimiento del daño.

“Gracias a mis compañeras y compañeros del Comité Coordinador, al equipo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y a la ciudadanía por el honor de representarles. Ha sido un privilegio”, culminó su mensaje en X.

Cierre de Presidencia 2025 del Comité de Participación Ciudadana del SNA con Vania Pérez Morales como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción el pasado miércoles 28 de enero de 2026. Foto: Especial

“Tenemos derecho a un ambiente libre de corrupción”

Durante sesión del cierre de presidencia 2025 realizada ayer por el Comité de Participación Ciudadana del SNA, Vania Pérez señaló que hicieron funcionar sistema, “no fue por mi trabajo de manera unilateral; fue por el periodismo de investigación, los periodistas que me dieron voz para visibilizar”, indicó.

“Esto ayudó a que nuestra voz se amplificara [...] Los ciudadanos de allá afuera nos apoyaron de una manera muy interesante. Se logró que trabajen coordinadamente las autoridades y eso les tocará a ustedes reclamarlo. El sistema sí puede dar resultados para darle a ciudadanía herramientas de rendición de cuentas”, dijo.

Entre los temas pendientes, mencionó la Plataforma Digital Nacional y una nueva política nacional anticorrupción, así como seguir respetando la autonomía de los sistemas.

Pérez Morales subrayó que se necesita seguir señalando a las autoridades y construir integridad en las instituciones: “Me voy muy convencida de que los comités de participación ciudadana seguirán siendo ciudadanos”, consideró.

“Si no seguimos construyendo espacios y comunidad, seguiremos quedándonos solos y cada vez somos menos. Entonces, en esa medida, necesitamos trabajar más. Mi expectativa es que disfrutemos del derecho a un buen gobierno y a vivir en un ambiente libre de corrupción”, concluyó.

em/bmc