Luego de que se viralizara un video en el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llama la atención a diputados locales de Baja California durante su gira por San Quintín, la mandataria reconoció que el intercambio se dio a partir de las profundas carencias que observó en la región y aseguró que pidió a los legisladores reforzar su trabajo en territorio.

En conferencia, Sheinbaum explicó el contexto del momento captado en video y rechazó que se tratara únicamente de un regaño, aunque admitió que fue un llamado firme a no perder de vista las necesidades de la población.

“San Quintín es una zona de muchas carencias. Apenas es municipio en el estado de Baja California; antes era parte de Ensenada. Es un municipio enorme, de punta a punta son casi 500 kilómetros”, señaló.

Lee también ¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Sheinbaum constata condiciones de pobreza en San Quintín

La presidenta detalló que se trata de una región con una larga historia de producción agrícola basada en el trabajo de jornaleros, muchos de ellos migrantes internos provenientes de estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Chiapas, así como comunidades indígenas mixtecas y triquis.

“Durante muchos años el problema de las y los jornaleros agrícolas fue que llegaban con sus familias a trabajar, había mucho trabajo infantil y además el uso de plaguicidas que afectan gravemente la salud”, explicó.

Sheinbaum relató que, durante su encuentro con la población, constató condiciones de pobreza, precariedad laboral y falta de regularización de la vivienda.

Lee también Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

“Les pregunté cuántas horas trabajan y la mayoría más de ocho horas al día. Ganan por caja, no ganan un salario, y muchos de ellos no alcanzan siquiera el salario mínimo”, dijo.

🗣️ "Hay que estar cerca de la gente"



🔴Sheinbaum admite llamado de atención a diputados de BC tras visita a San Quintín.



Explicó que el llamado de atención a diputados de Morena se debió a las condiciones de la comunidad, y consideró que no era adecuado tomarse una foto en… pic.twitter.com/qTzpsQnZoT — El Universal (@El_Universal_Mx) February 2, 2026

Dan continuidad a Plan de Justicia para San Quintín

Ante este panorama, recordó que el Gobierno federal da continuidad al Plan de Justicia para San Quintín, iniciado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual contempla la ampliación de un hospital, mejoras en centros de salud y escuelas, construcción de más preparatorias, rehabilitación de calles y la instalación de un centro integrador del Gobierno de México.

“Vamos a poner un centro del gobierno federal en San Quintín y uno de los temas centrales es un centro de justicia laboral, para que ahí se atienda todas las violaciones a los derechos laborales que se presenten”, afirmó.

Lee también Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba, afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Llamada de atención a diputados por pedirle fotos

Sheinbaum reconoció que el momento que detonó el llamado de atención a los diputados ocurrió cuando, tras recorrer la zona, algunos legisladores le pidieron fotografías.

“Me parecía que no iba una cosa con la otra, la foto de la presidenta con las circunstancias que estábamos viviendo. Por eso, un poco molesta, les dije: no se queden allá arriba, en el Congreso o en la ciudad; vayan a territorio, estén cerca de la gente”, expresó.

La presidenta subrayó que el exhorto no minimiza el trabajo legislativo, pero insistió en que la cercanía con la población debe ser una prioridad.

“Siempre voy a estar agradecida con diputadas, diputados, senadores y senadoras por las reformas aprobadas, pero es un llamado a todos a estar cerca de la gente humilde, que es la que más nos necesita”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr