ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

EU anuncia Plan con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas coordinadas

Pese a desaceleración económica, bancos alcanzan ganancias históricas en primer año de Sheinbaum; rebasan los 300 mil mdp

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; Senado prevé aprobarla el próximo miércoles

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

Caso Epstein: Sheinbaum reacciona sobre supuestos mexicanos mencionados; participaremos en investigación de EU si se solicita

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Matan a balazos a empleada federal en estacionamiento del Centro de Gobierno de Hermosillo; autoridades descartan robo

Detienen al papá de “El Tortas” durante cateo en la colonia Guerrero; aseguran droga y armas

Miami.- Más de 150 migrantes, incluyendo ciudadanos de y Centroamérica, fueron detenidos tras un operativo conjunto de tres días del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas () de Estados Unidos y autoridades de Florida, según reportaron las autoridades migratorias.

En la operación participaron la Patrulla Fronteriza y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) como parte de los "acuerdos 287(g)", que permiten que las autoridades locales colaboren en actividades migratorias, indicó el ICE en sus redes sociales.

"152 extranjeros criminales ilegales atrapados en una operación de tres días de ICE en Florida. Deportamos 23 tan solo en el segundo día, trabajando con nuestros socios de los 287(g), como la Patrulla de Carreteras de Florida y otras agencias de seguridad estatales y locales", expuso la publicación.

El ICE publicó fotografías de cuatro detenidos, incluyendo un mexicano culpable de fraude, un guatemalteco sospechoso de crueldad contra un niño, un hondureño que estuvo ocho años en prisión por un ataque con un arma y otro migrante de Honduras acusado de violencia doméstica.

La agencia sostuvo que la operación fue para "sacar a criminales como estos de los vecindarios", aunque no específico qué ciudades estuvieron involucradas.

El operativo trasciende horas después de revelarse que el gobierno de Florida gastó en operativos migratorios 573 millones de dólares de un fondo destinado a emergencias en los últimos tres años, según un reporte de la Administración del gobernador Ron DeSantis enviado al Congreso local y filtrado a la prensa.

DeSantis, quien la semana pasada sostuvo que "ningún otro estado ha hecho más que Florida" para promover las operaciones migratorias, ha obligado a todas las autoridades locales a firmar los acuerdos 287(g) para cooperar con ICE en el arresto de migrantes.

También recordó que ello ha derivado en el arresto de 20 mil migrantes en los últimos nueve meses en Florida, donde él impulsa nuevas legislaciones para restringir aún más la migración, como prohibir a indocumentados enviar remesas.

