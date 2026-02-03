Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y su esposa tras solicitud de la fiscalía de Nueva York; será en marzo

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Estudiantes poblanos crean satélite; "Gxiba-1" vigilará al Popocatépetl desde el espacio

Usuarios prueban el Tren Interurbano El Insurgente; destacan ahorro de tiempo y costo

Representantes de varios caucus demócratas en el Congreso de EU pidieron la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, , y el desmantelamiento del (ICE) tras la muerte de dos manifestantes en enero en Minnesota.

“Necesitamos desmantelar el. Y, en el proceso, a la persona que dirige la agencia, bajo cuya supervisión se han cometido estas atrocidades. Debería dimitir o ser destituida”, declaró el líder del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, en una rueda de prensa afuera de la sede de la agencia en Washington.

Otros líderes -entre ellos del Caucus Asiático y del Pacífico Americano del Congreso, el Caucus Negro del Congreso y el Caucus de Mujeres Demócratas- exigieron también un juicio político contra la secretaria de Seguridad, muy cuestionada tras los sucesos en Mineápolis (Minesota).

Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezó las primeras redadas de inmigrantes en Nueva York. Foto: EFE
Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezó las primeras redadas de inmigrantes en Nueva York. Foto: EFE

Durante la protesta, corearon “Noem debe irse” y mostraron pancartas con el mensaje “Sacad al ICE de nuestras ciudades”.

Por su parte, Espaillat celebró la decisión de una jueza federal que ha prohibido temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impedir que los miembros del Congreso visiten los centros de sin previo aviso.

“Vamos a poder ejercer nuestras responsabilidades y deberes de supervisión sin ningún tipo de impedimento ni presión por parte del ICE o de la secretaria”, subrayó.

El miembro del Comité de Asuntos Exteriores Joaquín Castro se mostró aliviado por la liberación el pasado domingo de Liam Conejo, niño ecuatoriano de cinco años, y su padre, que estaban detenidos desde el 22 de enero en Mineápolis, pero denunció que muchos más menores y familias permanecen en el mismo centro de detención de ICE.

“Actualmente, hay un bebé de dos años encarcelado allí, y una madre detenida con sus dos hijos celebrará mañana el decimoctavo cumpleaños de su hijo mayor”, aseguró.

Castro acusó a Noem de permitir y supervisar “un mecanismo de crueldad y perversidad construido por la Administración del presidente ”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ofrece una conferencia de prensa sobre las recientes protestas en Los Ángeles el jueves 12 de junio de 2025. Foto: AP
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ofrece una conferencia de prensa sobre las recientes protestas en Los Ángeles el jueves 12 de junio de 2025. Foto: AP

El Gobierno de Trump lanzó el pasado diciembre la llamada operación “Metro Surge”, un conjunto de operativos para arrestar a migrantes indocumentados en Minnesota, gobernado por los demócratas, después de que la pusiera el foco sobre casos de malversación de fondos federales ligados a la comunidad somalí del estado.

Las agresivas redadas han sido rechazadas por las y por miles de manifestantes, que han protestado durante las últimas semanas para exigir la salida de ICE del estado.

Trump ordenó el pasado sábado retirar la presencia de agentes federales en manifestaciones en Minneapolis y en otras ciudades demócratas, pero prometió que seguirán defendiendo las instalaciones propiedad del Gobierno federal.

En el transcurso de los operativos en Minneapolis, agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes, y , ambos de 37 años y nacionalidad estadounidense, lo que ha generado indignación en todo el país y en la bancada demócrata.

