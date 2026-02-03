Afectadas por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra inmigrantes en Estados Unidos y luego de 11 años de crecimiento, las remesas que envían los mexicanos a sus familiares cayeron 4.56% en 2025.

Cerraron el año pasado con un monto de 61 mil 791 millones de dólares, con lo cual no superaron los 64 mil 746 millones de dólares que se captaron en 2024.

Tan sólo en diciembre pasado los mexicanos que viven en el exterior, sobre todo en EU, mandaron a sus lugares de origen 5 mil 322 millones de dólares, lo que significó un repunte en comparación al mes previo.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU detienen a un hombre en una calle en Nueva Orleans, Luisiana, durante el primer día de la operación "Catahoula Crunch", el 3 de diciembre de 2025. Como parte del aumento de las medidas migratorias contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional. Foto: AFP

Redadas migratorias impactan las remesas

Sin embargo, no logró parar el descenso que se fue acumulando a lo largo de todo el año anterior por las redadas que iniciaron en Los Ángeles, California, le siguieron en Chicago, Illinois, y se enfatizaron en Minnesota, acciones recientes que causaron la indignación en todo el mundo por la muerte de ciudadanos norteamericanos y detenciones de niños.

El Banco de México (Banxico) informó que durante 2025 el número de transferencias de dinero que se realizaron se redujo de 164 mil 77 millones en 2024 a 155 mil 74 millones de operaciones, es decir una baja de 5.48%.

No obstante la remesa promedio al cierre de 2025 fue mayor en 0.97% con 397 dólares en cada envío, según los datos del banco central mexicano.

