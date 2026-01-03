Luego del desplome de 5.7% que tuvieron en noviembre, las remesas que envían los paisanos desde el extranjero a sus familiares en México, sobre todo desde Estados Unidos, recibieron el año con nuevos retos.

Además de que seguirá la política de deportaciones masivas en contra de los inmigrantes en el país vecino, resentirán el nuevo impuesto de 1% que el gobierno estadounidense aplica desde el 1 de enero a los envíos en efectivo, money orders y cheques de caja.

BBVA estima que los compatriotas que viven y trabajan del otro lado de la frontera norte podrían llegar a pagar hasta 3 mil millones de dólares por ese gravamen a las remesas entre 2026 y 2034.

Otro factor en contra es que, de persistir la fortaleza de la moneda local frente al dólar estadounidense, las remesas en pesos mexicanos perderán poder adquisitivo, sobre todo de los hogares más pobres, que son los que más reciben este tipo de transferencias.

En noviembre pasado los envíos siguieron conteniendo los embates de las medidas en contra de inmigrantes mexicanos, pero no pudieron evitar una de las caídas mensuales más importantes de 2025, tras la de agosto, que fue de 8.3%, a raíz de que comenzaron las deportaciones masivas por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Con ello, las remesas sumaron ocho meses al hilo de retrocesos durante el año que terminó.

Menores recursos

El Banco de México (Banxico) informó que durante el undécimo mes de 2025 los paisanos enviaron a sus lugares de origen 5 mil 124 millones de dólares.

Eso significó un monto por debajo de los 5 mil 435 millones de dólares que transfirieron durante noviembre de 2024, cuando tuvieron una expansión anual de 10.6%.

La caída en los flujos se debe principalmente a que se redujeron los envíos que hicieron los paisanos como reflejo del temor a salir a la calle ante las redadas que realiza el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, estrategia que ha afectado a grandes ciudades, desde Los Ángeles hasta Chicago, entre otras.

Además, el resultado se da a conocer en la antesala del nuevo impuesto de 1% avalado por el gobierno de EU.

En noviembre, Banxico registró un total de 12.6 millones de transferencias de dinero, en su mayoría electrónicas, contra casi 14 millones en octubre.

Sin embargo, aumentó el monto promedio en cada remesa, al pasar de 403 en octubre a 406 dólares en el penúltimo mes de 2025.

En tanto, las remesas en efectivo y en especie también se redujeron de 459 a 403 dólares en promedio entre octubre y noviembre pasados.

Valmex destacó que la disminución mensual se explicó por una caída de 7.9% en el número de operaciones, lo que compensó el aumento de 2.4% en el monto promedio enviado. Además, indicó que los ingresos bajaron 9% a tasa mensual frente a octubre.

Así, de manera acumulada, de enero a noviembre de 2025 los llamados migradólares totalizaron 56 mil 469 millones de dólares, lo que se compara desfavorablemente con los 59 mil 523 millones de dólares de igual periodo de 2024. Ello provocó una disminución a tasa anual de 5.13%.

Gráfica: Elaboración propia

Para BBVA, ese tipo de envíos presenta una contracción promedio de 7%, tomando en cuenta los datos a partir de abril de 2025.

Se explica, señaló, porque se están incorporando cada vez menos migrantes mexicanos al mercado laboral de la Unión Americana, afectando el flujo de remesas a México entre 2024 y el año recién concluido.

Banco Base coincidió, al mencionar la debilidad de la fuerza de trabajo en la economía estadounidense, factor que limita el crecimiento de las remesas.

Destacó que entre enero y noviembre del año pasado se crearon 610 mil posiciones laborales, 68.8% menos respecto al mismo periodo de 2024.

En tanto, la tasa de desempleo promedio para las personas de origen mexicano fue de 5.2%, repuntando desde 5% a finales de 2024, con lo cual es la más alta después del nivel de 7% reportado en 2021.

Nuevo gravamen

Las perspectivas de cierre para todo 2025 no son buenas, y tampoco para el año que recién inicia.

BBVA recordó que el Comité Conjunto de Tributación (JCT) del Congreso de Estados Unidos estimó que podría obtener 10 mil millones de dólares entre 2026 y 2034 por el nuevo impuesto a las remesas.

Destacó que 84% de los migrantes mexicanos que suelen mandar dinero tienen cuenta bancaria, por lo que anticipó que muchos podrían evitar el gravamen, sin que represente un riesgo para la balanza de pagos.

Serán los migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador los que más saldrían perdiendo, detalló, dado su incipiente nivel de bancarización.

Al respecto, Banco Base no descartó un rebote de las remesas hacia México, aunque no representará una recuperación completa del mal año que ha sido 2025, por el riesgo de que se mantenga la política migratoria agresiva contra los paisanos.