Pachuca.— A Josué Velázquez Herrera el destino lo llevó a Estados Unidos, y fue ese mismo destino el que lo trajo de regreso a su comunidad en Tenango de Doria, Hidalgo. En su mapa de vida no aparecía Estados Unidos, ni tampoco que algún día sería migrante; sin embargo, la pérdida de su empleo lo condujo a una decisión no planeada: migrar en busca de un mejor futuro.

La época decembrina —dice— le trae malos recuerdos. Fue en Navidad cuando su hija recién nacida perdió la vida, y fue nuevamente en esta temporada que tampoco estará cerca de su segunda hija, quien permanece en Estados Unidos junto con su esposa. Él, obligado por una orden de deportación, regresó a su comunidad.

Cuenta que recién egresado de la universidad logró incorporarse a trabajar en el gobierno federal, pero en ese periodo también llegó la pandemia y los recortes presupuestales derivados del cambio de administración. En su área, donde laboraban ocho personas, sólo una logró conservar su empleo.

En 2021, ya casado y sin estabilidad laboral, se dedicó a la comercialización de café en Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec. Sin embargo, en ese tiempo también enfrentó la pérdida de su hija, quien falleció con apenas una semana de nacida. Ese hecho marcó un punto de quiebre.

Fue entonces que decidió buscar su destino en Estados Unidos. Para lograrlo, contactó a un coyote y se endeudó con 10 mil dólares. Relata que el cruce por el río fue tranquilo, aunque del grupo con el que viajaba solamente cuatro personas lograron ingresar a territorio estadounidense tras una persecución de autoridades migratorias.

Ya en San Antonio, Texas, lo esperaba su familia, quienes lo trasladaron a Virginia, donde obtuvo su primer empleo. Ahí trabajó durante medio año en el cultivo de la uva. Posteriormente se trasladó a Maryland para laborar en la construcción, con una meta clara: pagar los 10 mil dólares que le había costado cruzar y alcanzar el llamado sueño americano.

Las jornadas laborales iniciaban desde las cinco de la mañana y concluían entre las nueve y 10 de la noche. Recuerda que sólo tenía tiempo para comer y dormir antes de iniciar nuevamente la rutina. Tras cerca de nueve meses logró finiquitar su deuda; posteriormente comenzó a trabajar en la instalación de fibra óptica, empleo en el que permaneció un año y nueve meses de los tres años que vivió en Estados Unidos.

Con mayor estabilidad económica, pidió a su esposa María Guadalupe que se trasladara a vivir con él. El intento lo realizaron vía Canadá; sin embargo, durante el trayecto fueron detenidos por autoridades migratorias y se les inició un proceso ante la Corte.

Con la orden de presentarse ante un juez, la llegada del actual gobierno, dirigido por Donald Trump, y los rumores de que quienes acudieran a la Corte serían detenidos y deportados, Josué decidió no presentarse. Esta decisión cambió por completo su vida: no podía salir libremente a trabajar, carecía de respaldo salarial o seguro médico; además el miedo a ser detenido se convirtió en parte de su rutina. Durante dos meses permaneció prácticamente escondido.

La audiencia estaba programada para febrero de 2025, pero al clima hostil hacia los migrantes se sumó la enfermedad de su padre, un adulto mayor de más de 90 años que requería de sus cuidados. Además, su familia dependía de la cosecha de café. Tras consultar con el consulado mexicano recibió la recomendación de que si se presentaba ante la Corte podría pasar meses detenido sin ser deportado; por ello, si tenía la posibilidad de regresar por su cuenta, debía hacerlo. Esa fue su decisión.

Entre quedarse escondido o regresar

Señala que, si bien no fue internado en un centro migratorio, sí cuenta con una orden de deportación, por lo que decidió regresar a su comunidad para apoyar a su padre y familia.

Ya en México, se enteró de que en Hidalgo el gobierno estatal, a través de la Oficina de Atención al Migrante, ofrece un apoyo de 25 mil pesos a connacionales repatriados. Con esa esperanza acudió, con la intención de reactivar su proyecto cafetalero.

Volver al origen y mantener la esperanza no sólo de producir café, sino de transformarlo, se convirtió en su motor. Durante su estancia en Estados Unidos logró adquirir maquinaria y con el apoyo económico otorgado por el gobierno estatal inició nuevamente desde cero.

“Volver al inicio no es fácil”. Comenzar de cero implicó enfrentar una disyuntiva familiar: su esposa y su hija permanecen en Estados Unidos, mientras él sigue en su comunidad, sin saber lo que ocurrirá.

Las videollamadas le han permitido ver crecer a su hija. Por un lado, desea regresar a Estados Unidos y por otro, busca consolidar su negocio de café, obtener el registro de su marca y comenzar la distribución.

La Navidad para Josué y su familia es una fecha difícil; sin embargo mantiene la fe en que esta separación obligada pueda superarse y que su proyecto de café crezca, ya sea para lograr el regreso de su esposa e hija a México o para reunirse con ellas. Hoy vive entre el arraigo y la incertidumbre. No sabe si algún día volverá a cruzar el río o el desierto para reencontrarse con su familia, o si resistirá y se quedará.

Su historia es como la de muchos: un empleo truncado, una migración forzada, un regreso obligado y una resistencia que comenzó con la siembra de café, con la esperanza de que así también tenga un final distinto.

Cambia el perfil de la repatriación

El titular de la Dirección de Atención al Migrante en Hidalgo, Manuel Aranda, informó que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 3 mil 186 repatriaciones de migrantes hidalguenses. Señaló que el total anual se dará a conocer hasta febrero o marzo.

De esta cifra, 2 mil 920 fueron hombres y 266 mujeres, además de 93 menores de edad, de los cuales 73 fueron hombres y 20 mujeres. Con ello, precisó que la mayor carga del fenómeno migratorio recae en la población adulta masculina.

El funcionario señala que aún no existen cifras oficiales que permitan identificar cuántas personas permanecieron en centros de detención migratoria, ya que este tipo de información no se comparte de manera abierta. No obstante, destaca que Texas concentra la mayor parte de las deportaciones, mientras que Nuevo México registra el menor índice.

Los principales estados receptores de personas repatriadas son Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, este último el más recurrente. A nivel nacional, Hidalgo se ubica en una posición media-baja en el número de deportaciones, lejos de entidades como Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guerrero u Oaxaca. Esto también se explica por la diferencia poblacional, ya que se estima que en Estados Unidos viven alrededor de 5.5 millones de jaliscienses, mientras que de Hidalgo radican 466 mil 199 migrantes.

Aranda resalta que existe una disminución de entre 20% y 25% en las deportaciones en comparación con los tres años anteriores. Sin embargo, advierte que el perfil de las personas repatriadas ha cambiado de manera preocupante, ya que ahora se trata de connacionales que han vivido en territorio estadounidense entre 10 y 30 años, con empleo, familia y arraigo comunitario.

Estas personas han sido detenidas durante redadas laborales o revisiones vehiculares; anteriormente, la mayoría de las detenciones ocurrían durante el cruce.

De acuerdo con Aranda, se han registrado casos particularmente graves, como detenciones violentas en la vía pública, separación de familias y menores que quedan en abandono en Estados Unidos tras la detención de sus padres. En este contexto, la población que regresa se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Sobre la política migratoria implementada por Donald Trump, señala que ha logrado su objetivo de disminuir la salida de personas, con una reducción de hasta 90% en la migración irregular, aunque esto no se ha traducido en una crisis laboral ni en un retorno masivo.

Finalmente, el funcionario destaca que con la cercanía de las elecciones intermedias en Estados Unidos, este año podría registrarse un ajuste en los contrapesos legislativos que limite las políticas severas impulsadas por Donald Trump. Mientras tanto, asegura que se mantiene atento a las repatriaciones y a las acciones de apoyo que puedan ofrecerse a los connacionales, aunque reconoce que el fenómeno migratorio representa uno de los grandes desafíos para Hidalgo.