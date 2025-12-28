A lo largo de 2025, los alcaldes estuvieron en la mira criminal. Siete fueron asesinados en cuatro estados: tres en Michoacán, dos en Oaxaca, uno en Guerrero y uno más en Hidalgo.

El 15 de mayo fue asesinado Mario Hernández, de Santiago Amoltepec, en Oaxaca. Fue emboscado cuando viajaba en una camioneta de la policía municipal. El 28 de mayo fue baleado Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, cuando circulaba por la Autopista del Sol. Cinco días después falleció por las heridas.

En Tacámbaro, Michoacán, el presidente municipal Salvador Bastida García fue asesinado el 5 de junio afuera de su domicilio junto con su escolta. Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas, Oaxaca, murió el 15 de junio dentro de la presidencia municipal, luego de que hombres armados entraron y abrieron fuego.

Dos días después, el 17 de junio, Martha Laura Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán, fue asesinada junto con su esposo cuando llegaban a su domicilio. El 20 de octubre, Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, fue asesinado afuera de su casa.

Lee también: Disputa política y conflicto interpersonal: líneas de investigación en asesinato del edil de Santiago Amoltepec, Oaxaca

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue, sin duda, el caso que mayor repercusión tuvo a nivel nacional. Fue ejecutado la noche del 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de las Velas por un joven menor de edad. El momento quedó grabado en video. Semanas antes había reclamado al gobierno federal el retiro de las fuerzas de seguridad del municipio.

En varios casos, las víctimas tenían guardaespaldas o estaban en lugares vigilados, lo que no impidió que los criminales atacaran y, en su mayoría, se dieran a la fuga.

Si bien, autores materiales son detenidos, no se llega a los autores intelectuales reales, las personas que ordenaron el crimen y que guardan los motivos.

“Para los cárteles es importante el control de los gobiernos municipales, porque desean tener bajo su órbita las direcciones de policía, las de tránsito, y en casos extremos, a las direcciones de obra pública porque manejan un presupuesto robusto que sirve a los intereses de los cárteles”, comenta David Saucedo, especialista en seguridad, al hablar sobre la vulnerabilidad de los alcaldes y de la presión que ejercen los grupos criminales.

Lee también: Triste noticia: Muere capibara macho que llegó al Zoológico Tamatán en Ciudad Victoria, Tamaulipas; falleció por estrés

“Me pesa mucho comentarlo, pero lo de Carlos Manzo es una situación realmente excepcional. Es decir, un alcalde que eligió enfrentar la presión de los grupos criminales y que debido a esta circunstancia la jefatura de plaza, en este caso el Cártel Jalisco, da instrucciones para que se le asesine”, expone.

El analista menciona que, en muchos casos, los alcaldes se doblegan a los intereses del crimen organizado y recuerda a Norma Otilia Hernández Martínez, quien fue alcaldesa de Chilpancingo de 2021 a 2024 y fue videograbada en reuniones con el presunto líder del grupo criminal Los Ardillos.

Para David Saucedo, la razón principal del por qué los alcaldes son tan vulnerables radica básicamente en el poder, en el control geopolítico.

Municipios con características específicas

De acuerdo con información de Data Cívica, en 2023 no se registró ningún asesinato de alcaldes, mientras que en 2024 mataron a nueve: dos de Oaxaca, dos en Michoacán, tres en Guerrero, uno en Puebla y uno más en San Luis Potosí. En 2025, la cifra se cerró en siete.

Lee también: Reportan 7 personas desaparecidas tras quema de bares en Villaflores, Chiapas; Fiscalía vincula hechos a narcomenudeo

Un caso que llama la atención es el de Miguel Bahena Solórzano, de Pisaflores, Hidalgo, cuyo crimen presuntamente se planeó dentro de su propio gobierno. Según las investigaciones, fue ejecutado por órdenes de quien fungía como presidente del Sistema DIF de ese ayuntamiento, identificado como Johny “N”.

De acuerdo con las indagatorias, uno de los presuntos responsables materiales laboraba en el área de Comunicación Social del ayuntamiento. Durante la detención de Johny, por el delito de portación ilegal de arma de fuego, también fue capturada una mujer identificada como Hanna “N”, quien es hermana de Silvestre García, alcalde sustituto.

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales. Foto: Archivo.

Sin embargo, los asesinatos que ocurrieron en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán se dieron por una combinación de varios factores, menciona Saucedo. Por un lado, la comercialización de drogas al menudeo y el control de rutas. Es decir, hay ciertos municipios que son más importantes para las actividades criminales.

El especialista en seguridad refiere que cada municipio en donde hubo amenazas y ataques contra los alcaldes tiene alguna característica geopolítica que lo distingue, ya sea un alto consumo en drogas, ser un punto importante para las rutas de trasiego, o bien, ser un centro de producción de sustancias ilícitas.

Lee también: Bomberos rescatan a "Barril" perrito que cayó en pozo de Tizimín, Yucatán; está ileso

“Para que los cárteles hayan tomado la determinación de incluir en esta práctica el asesinato político, es porque ellos consideraban que era necesario proceder de este modo. También ha habido casos singulares en el que un grupo criminal asesina a un alcalde, como ejemplo para otros presidentes municipales que se resisten al control de parte de los grupos delictivos”, explica.

David Saucedo refiere que, de manera previa, antes de que los alcaldes tomen posición en sus cargos, los grupos criminales ya hicieron su trabajo, es decir, financiaron campañas políticas e incluso amedrentaron a candidatos que no son afines a sus proyectos.

“El asesinato político cometido por los grupos del narcotráfico es el último eslabón de la cadena, porque antes seguramente hubo una serie de chantajes, amedrentamientos, participación de los cárteles centrales electorales, cooptación de las corporaciones de seguridad pública y esa es una característica importante.

“En la mayoría de los casos de alcaldes que fueron asesinados, de manera previa, sus direcciones de policía ya habían sido cooptadas por grupos del crimen organizado”, enfatiza.

Lee también: Liberan a joven detenido en Morelia durante manifestación para exigir justicia por asesinato de Carlos Manzo; denuncian tortura

En muchas ocasiones, expone el especialista, los alcaldes se doblegan a los grupos criminales por una directriz que emite el propio gobierno estatal. Hay gobernadores que están operando de la mano de los grupos criminales y les dan instrucciones a sus alcaldes para que colaboren con esos grupos.

Esto ha ocurrido en varias entidades del país, donde se sabe que los gobernadores tienen algún contacto y alguna sinergia con los grupos criminales, por las mismas razones, porque los grupos de narcotráfico también establecen una relación especial con titulares de los ejecutivos de varios estados, menciona.

Protección

Al cuestionarle sobre cómo se puede proteger a los alcaldes, David Saucedo comenta que no hay un estado de fuerza en el país suficiente para blindar a los presidentes municipales de ataques de grupos criminales, y destinar un número importante de elementos de la Guardia Nacional para protección de funcionarios, no es viable.

“En México hay algo así como 2 mil 500 municipios. Los municipios que están en una situación de cooptación por parte de grupos del crimen organizado son más o menos la tercera parte, aproximadamente. No hay un estado de fuerza en el país para poder blindar a los presidentes municipales de ataques del narcotráfico”.

Lee también: Activistas hallan restos humanos en fosa clandestina en sindicatura de Costa Rica, Sinaloa; se desconoce el sexo de las víctimas

Considera que la mejor manera de proteger a los alcaldes es quitarles las facultades en materia de seguridad. “Tenemos micropolicías enfrentando a macrocárteles. Eso nunca va a funcionar”, dice.

De acuerdo con el experto, los gobiernos estatales llevan décadas tratando de mejorar su seguridad municipal, esto llevando a cabo capacitación de las policías municipales, incremento de salarios, pero nada de lo que han hecho ha funcionado. Para él, las pocas policías municipales que están operando bien se cuentan con los dedos de la mano.

“Hay que llegar a una conclusión cruda, pero realista. Los municipios no tienen capacidad para atender temas de seguridad. Tendría que ser una facultad ya sea del gobierno federal o de los policías estatales”, precisa el especialista.

Lee también: Activistas hallan restos humanos en fosa clandestina en sindicatura de Costa Rica, Sinaloa; se desconoce el sexo de las víctimas

Listado de alcaldes asesinados en 2025

Durante 2025, siete alcaldes fueron asesinados.

Mario Hernández , de Santiago Amoltepec, en Oaxaca, fue asesinado el 15 de mayo, cuando viajaba en una camioneta.

, de Santiago Amoltepec, en Oaxaca, fue asesinado el 15 de mayo, cuando viajaba en una camioneta. Isaías Rojas Ramírez , alcalde de Metlatónoc, Guerrero, fue baleado el 28 de mayo. Cinco días después falleció por las heridas.

, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, fue baleado el 28 de mayo. Cinco días después falleció por las heridas. Salvador Bastida García , fue asesinado el 5 de junio afuera de su domicilio en Tacámbaro, Michoacán.

, fue asesinado el 5 de junio afuera de su domicilio en Tacámbaro, Michoacán. Lilia Gema García Soto , de San Mateo Piñas, Oaxaca, murió el 15 de junio dentro de la presidencia municipal.

, de San Mateo Piñas, Oaxaca, murió el 15 de junio dentro de la presidencia municipal. Martha Laura Mendoza , de Tepalcatepec, Michoacán, fue asesinada, junto con su esposo, el 17 de junio.

, de Tepalcatepec, Michoacán, fue asesinada, junto con su esposo, el 17 de junio. Miguel Bahena Solórzano , alcalde de Pisaflores, Hidalgo, fue asesinado el 20 de octubre afuera de su casa.

, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, fue asesinado el 20 de octubre afuera de su casa. Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue ejecutado el 1 de noviembre en un evento público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr