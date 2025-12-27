Tizimín, Yucatán. -Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron el rescate de un perro llamado “Barril” que cayó en un pozo en la colonia Santa María, en el municipio de Tizimín.

El hecho ocurrió en un predio ubicado en la calle 62 entre 31 y 29.

Vecinos reportaron la caída del animal y solicitaron apoyo a los números de emergencia.

De acuerdo con la información recabada, “Barril”, con dos años de edad, caminaba sobre la tapa del pozo.

La cubierta, hecha de madera, cedió, por lo que el animal cayó al interior.

El dueño del perro, Martín Saúl Tuyub Núñez, de 49 años, intentó rescatarlo sin éxito.

Ante la situación, pidió apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Municipal.

Al sitio acudieron bomberos de la SSP con equipo para realizar el descenso.

Los elementos ingresaron al pozo y aseguraron al animal con cuerdas.

La maniobra permitió sacar al perro y entregarlo a su propietario. Personal de auxilio revisó al animal tras el rescate. El perro no presentó lesiones.

El propietario expresó su agradecimiento a los elementos que participaron en el rescate. Indicó que la intervención evitó un daño mayor para su mascota.

Autoridades recordaron la importancia de revisar tapas de pozos en predios habitados. El caso generó atención entre vecinos de la colonia Santa María.

El perro permaneció bajo el cuidado de su dueño tras el incidente.

dmrr/cr