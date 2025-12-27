Triste noticia: Muere capibara macho que llegó al Zoológico Tamatán en Ciudad Victoria, Tamaulipas; falleció por estrés

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Cuando apenas tenían dos días de que una pareja de capibaras podían ser visitados en el Zoológico Tamatán, autoridades estatales confirmaron del fallecimiento del ejemplar macho.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, informó que el capibara macho “presentó complicaciones derivadas del proceso de adaptación a su nuevo entorno”.

Añadió que, “presentó un alto nivel de estrés asociado al cambio de hábitat, conforme a la valoración del médico veterinario responsable”.

Rocha Orozco afirmó que la Comisión refrenda su compromiso con el bienestar animal y la aplicación de protocolos técnicos en el manejo de fauna bajo su resguardo.

La pareja de capibaras llegó al Zoológico Tamatán procedentes de Nuevo León y apenas el viernes 26 de diciembre habían podido ser vistos por los visitantes.

El mismo Eduardo Rocha había dado a conocer que después informarían, “los pormenores de la dinámica para que participen para ponerles sus nombres; además, vienen acompañados de una hermosa sorpresa más”.

