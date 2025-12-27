Más Información

Tigres, tortugas, aves y monos, entre los animales más traficados y usados de mascota en México este 2025

Tigres, tortugas, aves y monos, entre los animales más traficados y usados de mascota en México este 2025

SEP defiende carácter público y gratuito de educación ante señalamientos de presunta privatización

SEP defiende carácter público y gratuito de educación ante señalamientos de presunta privatización

Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a “rebelarse” y crear nueva organización educativa

Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a “rebelarse” y crear nueva organización educativa

Triste noticia: Muere capibara macho que llegó al Zoológico Tamatán en Ciudad Victoria, Tamaulipas; falleció por estrés

Triste noticia: Muere capibara macho que llegó al Zoológico Tamatán en Ciudad Victoria, Tamaulipas; falleció por estrés

Reportan estable a Julia Aracelis, madre del pequeño Federico y sobreviviente de accidente aéreo en Texas; hombre que la rescató la visita

Reportan estable a Julia Aracelis, madre del pequeño Federico y sobreviviente de accidente aéreo en Texas; hombre que la rescató la visita

Tormenta invernal deja 4 muertos en EU; captan en video intensa nevada

Tormenta invernal deja 4 muertos en EU; captan en video intensa nevada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Cuando apenas tenían dos días de que una pareja de podían ser visitados en el , autoridades estatales confirmaron del fallecimiento del ejemplar macho.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, informó que el capibara macho “presentó derivadas del proceso de adaptación a su nuevo entorno”.

Lee también:

Añadió que, “presentó un alto nivel de estrés asociado al cambio de hábitat, conforme a la valoración del médico veterinario responsable”.

Rocha Orozco afirmó que la Comisión refrenda su compromiso con el bienestar animal y la aplicación de protocolos técnicos en el manejo de fauna bajo su resguardo.

Lee también:

La pareja de capibaras llegó al Zoológico Tamatán procedentes de Nuevo León y apenas el viernes 26 de diciembre habían podido ser vistos por los visitantes.

El mismo Eduardo Rocha había dado a conocer que después informarían, “los pormenores de la dinámica para que participen para ponerles sus nombres; además, vienen acompañados de una hermosa sorpresa más”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]