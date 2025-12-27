Un perro fue rescatado con vida tras quedar atrapado en un taxi que volcó la mañana del 25 de diciembre sobre la Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc. En el accidente, el conductor de la unidad perdió la vida.

De acuerdo con los reportes oficiales, el taxi perdió el control, se impactó contra una estructura urbana y posteriormente volcó. El conductor salió proyectado del vehículo y falleció en el sitio. Autoridades señalaron que no portaba cinturón de seguridad.

Dentro del automóvil viajaba el perro, identificado como “Chicharrón”, quien quedó prensado entre los fierros del vehículo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizaron maniobras para liberarlo, logrando rescatarlo con vida.

Tras el salvamento, el animal fue trasladado al Hospital Médico Veterinario de la Ciudad de México (HMVCDMX), donde fue valorado, y posteriormente canalizado a un hospital veterinario aliado de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), para recibir atención especializada. Su estado de salud se reporta estable y bajo observación médica.

Previo al accidente, comenzaron a difundirse videos en redes sociales donde se observa al conductor con comportamientos erráticos en calles de la colonia Centro. Testigos señalaron que minutos antes del percance la conducción era irregular. La autoridad indicó que estos hechos forman parte de la investigación en curso para determinar las causas del accidente.

El percance ocurrió en plena Navidad y dejó como saldo una persona fallecida y un animal de compañía con vida, cuyo rescate fue destacado por los cuerpos de emergencia que intervinieron en la atención del incidente.

