Recuento 2025: Carlos Manzo, Bernardo Bravo y Ernesto Cuitláhuac; los asesinatos que cimbraron al país

Durante 2025, México vivió una serie de asesinatos de alto impacto que dejaron al descubierto el panorama actual que se vive en el país.

Desde alcaldes hasta empresarios, estos homicidios marcaron el año, y evidenció el poder del crimen organizado, la impunidad y el hartazgo social ante la violencia persistente.

EL UNIVERSAL realizó un recuento de estos hechos que marcaron al país.

Carlos Manzo, el alcalde que enfrentó al crimen organizado y al poder político

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, fue asesinado en un ataque directo el 1 de noviembre, cuando celebrara el Festival de las Velas, festividad local por el Día de Muertos.

Pese a contar con un fuerte esquema de seguridad, el edil recibió varios disparos, enfrente de su esposa Grecia Quiroz y de sus dos pequeños hijos, y murió minutos después en el hospital.

En el lugar de los hechos, el agresor fue abatido por elementos de seguridad de Manzo. Tras las investigaciones, se dio a conocer que se trataba de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años.

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre del 2025. Foto: Tomada del Facebook Carlos Manzo

Días después, el 17 de noviembre, fue detenido Jorge Armado "N" alias “El Licenciado”, señalado como el autor intelectual del crimen y presunto responsable de planear las rutas de escape y logística de los actos.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró que los implicados pertenecen a una célula criminal que opera en Michoacán ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El 5 de noviembre, el Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Grecia Quiroz García, viuda de Manzo, como alcaldesa sustituta de Uruapan, quien prometió continuar con su legado de lucha y garantizar que el crimen no quedará impune.

Tras el homicidio, y ante la evidente indignación del pueblo de Michoacán y del país, se desataron protestas que derivaron en disturbios y reclamos de justicia, lo que reflejó el hartazgo social ante la impunidad y la violencia persistente.

Bernardo Bravo, líder limonero que encaró a los criminales

En el mismo estado de Michoacán, pero quince días antes (20 de octubre), fue encontrado sin vida Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, a quien le dispararon en la cabeza mientras se encontraba dentro de su camioneta, luego de haber denunciado públicamente extorsiones y amenazas contra productores de limón.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el líder limonero fue localizado sin vida a bordo de su vehículo abandonado en el camino a la comunidad de Los Tepetates.

De acuerdo con información proporcionada a esta casa editorial por áreas federales de seguridad, el asesinato habría sido acordado por tres líderes criminales del bloque delictivo Cártel Michoacán Nueva Generación.

Los presuntos responsables son César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”; su primo Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, conocido como “El Jandos” o “La Fresa”, líder de Los Blancos de Troya; y Ricardo Madrigal Ávalos, alias “El Barbas”, dirigente de la célula conocida como Cártel de La Virgen.

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero asesinado el 19 de octubre de 2025. Foto: tomada de Facebook (Bernardo Bravo)

Las fuentes señalaron que el homicidio fue planeado desde que el gremio citricultor del Valle de Apatzingán alzó la voz contra las extorsiones. El rencor criminal creció cuando productores de Apatzingán y parte de Buenavista mantuvieron el corte del cítrico únicamente tres veces por semana.

Su muerte provocó indignación en el sector agrícola y fue considerada un duro golpe para quienes defienden el campo michoacano.

Ernesto Cuitláhuac, delegado de la FGR de Tamaulipas

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) de Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, fue asesinado el 4 de agosto, cuando sujetos lanzaron una granada al vehículo en el que viajaba y posteriormente lo remataron a tiros.

Por su presunta participación en el homicidio, fue detenido Jaret Roberto “H”, vinculado a la célula delictiva "Los Metros", facción del Cártel del Golfo, acusado de participar directamente en el homicidio.

La FGR señaló que los datos hallados en el teléfono celular del detenido permitieron establecer, con toda precisión, la participación directa de Jaret Roberto en el homicidio del fiscal, por lo que el 10 de agosto, fue vinculado a proceso por el asesinato.

Ernesto Cuitláhuac, delegado de la FGR de Tamaulipas, asesinado el 4 de agosto Foto: Captura de pantalla

Un día después del crimen, la FGR informó que había probabilidad de que el homicidio fuera “violencia inusitada” contra el fiscal y que los principales sospechosos era la delincuencia organizada por el decomiso de gasolina y otros combustibles.

Una semana antes de que el delegado Cuitláhuac fuera asesinado, la FGR aseguró casi dos millones de litros de hidrocarburo durante un cateo en Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos y donde desde hace años, autoridades federales tienen detectada la presencia del Cártel del Golfo.

Hasta el momento no se han dado a conocer más avances en torno a las investigaciones.

