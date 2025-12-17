Chihuahua.- Durante este miércoles, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua (TSJ) dio a conocer que aún no ha sido notificado oficialmente sobre el estatus del exgobernador César D. J., tras su traslado al CEFERESO No. 1 "Altiplano" en el Estado de México, el pasado 8 de diciembre.

Según detallaron desde el 9 de diciembre, el Juez de Control de Chihuahua solicitó información formal a la Juez Penal Federal para obtener datos oficiales sobre su situación jurídica y la vigilancia de las medidas cautelares dentro de la Causa Penal 3041/2019, sin embargo, no ha sido notificados.

En ese sentido, explicó que el retiro de Dispositivo de Rastreo que porta el exgobernador requiere una orden del Juez local que la impuso, por lo que, actualmente se espera la notificación oficial para analizar o fijar una audiencia de revisión de medidas cautelares.

Según se señaló de manera oficial, el trámite es de coordinación institucional y administrativo, esencial para dar certeza y correcto seguimiento al proceso legal que enfrenta el exgobernador.

