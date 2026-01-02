En noviembre pasado las remesas que llegan del exterior, principalmente desde Estados Unidos, siguieron resistiendo los embates de las medidas en contra de inmigrantes mexicanos, pero no pudieron evitar una de las caídas mensuales más importantes del 2025 luego de la que tuvo en agosto de 8.3%.

Banco de México (Banxico) informó que durante el onceavo mes del año que recién terminó, los connacionales enviaron en conjunto a sus lugares de origen 5 mil 124 millones de dólares, un retroceso de 5.7% frente a los 5 mil 435 millones de dólares de noviembre de 2024 cuando tuvieron en ese entonces una expansión anual de 10.6%.

La baja se debe principalmente a los menores envíos que hicieron como reflejo del temor a salir ante las redadas que realiza el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

Lee también Banxico abre consulta para reforzar ciberseguridad bancaria; busca frenar riesgos por ciberataques

La baja se debe principalmente a los menores envíos que hicieron como reflejo del temor a salir ante las redadas que realiza el ICE. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Transferencias de dinero

En noviembre Banxico registró un total de 12.6 millones de transferencias de dinero, en su mayoría electrónicas contra casi 14 millones de un mes antes, es decir de octubre de 2025.

Sin embargo, aumentaron el monto promedio en cada remesa al pasar de 403 en octubre a 406 dólares en el penúltimo mes del 2025.

Las remesas en efectivo y en especie también se redujeron de 459 a 403 dólares en promedio entre octubre y noviembre de 2025.

Lee también Warren Buffett augura un siglo de vida a Berkshire Hathaway tras ceder el mando a Greg Abel

Así, de manera acumulada de enero a noviembre de 2025 los llamados “migradólares” sumaron 56 mil 469 millones de dólares, lo que se compara desfavorablemente con los 59 mil 523 millones de dólares de igual periodo de 2024.

Ello provocó una disminución a tasa anual de 5.13%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc