El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que tras concluir con la revisión de áreas luego del sismo de esta mañana, no se reportan daños mayores que pongan en riesgo a las personas, la infraestructura y las operaciones.
A través de su cuenta en X, la terminal aérea reportó que se realizan trabajos de inspección física de la vía y las columnas de soporte del aerotrén.
Por lo anterior, el traslado de pasajeros entre terminales se podrá hacer temporalmente con el apoyo de los camiones TETSA.
El AICM indicó que las unidades se encuentran ubicadas en la Terminal 1, afuera de la puerta 7 y en la Terminal 2, en la bahía de autobuses.
La mañana de este viernes 2 de enero un terremoto activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y sacudió el centro del país, sin que hasta el momento se reporten mayores daños o víctimas.
