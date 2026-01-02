El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que tras concluir con la revisión de áreas luego del sismo de esta mañana, no se reportan daños mayores que pongan en riesgo a las personas, la infraestructura y las operaciones.

A través de su cuenta en X, la terminal aérea reportó que se realizan trabajos de inspección física de la vía y las columnas de soporte del aerotrén.

El Aerotrén traslada pasajeros entre las terminales 1 y 2. Foto del AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Por lo anterior, el traslado de pasajeros entre terminales se podrá hacer temporalmente con el apoyo de los camiones TETSA.

El AICM indicó que las unidades se encuentran ubicadas en la Terminal 1, afuera de la puerta 7 y en la Terminal 2, en la bahía de autobuses.

#AIBJinforma:



Es importante mencionar que, por seguridad de las operaciones del aerotrén, por… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) January 2, 2026

La mañana de este viernes 2 de enero un terremoto activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y sacudió el centro del país, sin que hasta el momento se reporten mayores daños o víctimas.

