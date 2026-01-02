Más Información

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

Así desalojaron Palacio Nacional tras sismo en México; "está temblando, con calma, por favor”, dice Sheinbaum

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México () informó que tras concluir con la revisión de áreas luego del de esta mañana, no se reportan daños mayores que pongan en riesgo a las personas, la infraestructura y las operaciones.

A través de su cuenta en X, la terminal aérea reportó que se realizan trabajos de inspección física de la vía y las columnas de soporte del aerotrén.

El Aerotrén traslada pasajeros entre las terminales 1 y 2. Foto del AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Por lo anterior, el traslado de pasajeros entre terminales se podrá hacer temporalmente con el apoyo de los camiones TETSA.

El AICM indicó que las unidades se encuentran ubicadas en la Terminal 1, afuera de la puerta 7 y en la Terminal 2, en la bahía de autobuses.

La mañana de este viernes 2 de enero un terremoto activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y sacudió el centro del país, sin que hasta el momento se reporten mayores daños o víctimas.

