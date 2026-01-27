Más Información

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí

Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí

California investiga a TikTok por censurar críticas a Trump; usuarios no pudieron publicar sobre la muerte de Alex Pretti

California investiga a TikTok por censurar críticas a Trump; usuarios no pudieron publicar sobre la muerte de Alex Pretti

La embajadora de Reino Unido en México, Susannah Goshko, resaltó la llegada del de origen británico al territorio mexicano, , cuyo mayor atractivo es su producto de envío de remesas.

“La operación de Revolut en México podrá reducir el costo de las y sumar a más de 20 millones de personas al sistema financiero, un avance alineado con el para cerrar brechas, acelerar la digitalización y fortalecer la economía de los hogares”, dijo la diplomática.

En conferencia de prensa para dar a conocer detalles del arranque de las operaciones de Revolut en México, la embajadora recordó que la relación entre ambos países es estrecha y con interés de más empresas británicas de aterrizar en nuestro país.

Lee también

“En su expansión, Revolut ha escogido a México como punto clave para su estrategia de crecimiento, posicionando a México y como actores relevantes en el futuro de las finanzas digitales. Una cooperación económica abierta, con reglas claras, innovación responsable, fortalece los mercados y genera beneficios mutuos”, dijo la diplomática.

La embajadora de Reino Unido en México resaltó que nuestro país combina una economía vibrante y un sistema fintech en plena expansión, donde la está demostrando que puede hacer los servicios más eficientes y accesibles.

Dijo que la llegada de Revolut a México es su aterrizaje en el país 40 donde tiene presencia. La firma británica tiene 70 millones de clientes en los países donde opera.

Lee también

Revolut va por 2 millones de clientes en México en invertirá 100 mdd en 2026

Por su parte, el director general de Revolut en México, Juan Guerra, dijo que la meta del en su primer año de operaciones es alcanzar 2 millones de clientes en 2026.

Lee también

El directivo dijo que actualmente hay 250 mil personas en y comenzará a operar con una oferta de 11 productos.

“Mi compromiso con mi cliente en México es que Revolut sea la app más segura en el ”, comentó.

Añadió que actualmente han invertido 100 millones de dólares en México y en 2026 invertirán una cantidad similar.

Lee también

Guerra dijo que el servicio de Revolut de envío de remesas es y sin límites, y su perspectiva, es que las familias en el país y en EU pueden ahorrarse 3 mil millones de dólares con la reducción en el cobro de este servicio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

Visa americana 2026: las preguntas más frecuentes, temidas… y cómo responderlas sin nervios

ICE. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Derechos de las personas indocumentadas en Estados Unidos y qué hacer ante redadas de ICE

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Cuidado con las estafas: Cómo identificar portales falsos de citas de pasaporte mexicano

Santa Clara, California. Foto: ChatGPT

10 cosas para hacer en Santa Clara, California, sede de la final del Super Bowl LX

Lugares de Estados Unidos donde hay castillos de hielo y cuánto cuesta la entrada. iStock/nathan4847

Castillos de Hielo: Dónde verlos en Estados Unidos y Canadá esta temporada invernal 2026