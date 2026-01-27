La embajadora de Reino Unido en México, Susannah Goshko, resaltó la llegada del banco digital de origen británico al territorio mexicano, Revolut, cuyo mayor atractivo es su producto de envío de remesas.

“La operación de Revolut en México podrá reducir el costo de las remesas y sumar a más de 20 millones de personas al sistema financiero, un avance alineado con el Plan México para cerrar brechas, acelerar la digitalización y fortalecer la economía de los hogares”, dijo la diplomática.

En conferencia de prensa para dar a conocer detalles del arranque de las operaciones de Revolut en México, la embajadora recordó que la relación entre ambos países es estrecha y con interés de más empresas británicas de aterrizar en nuestro país.

“En su expansión, Revolut ha escogido a México como punto clave para su estrategia de crecimiento, posicionando a México y Reino Unido como actores relevantes en el futuro de las finanzas digitales. Una cooperación económica abierta, con reglas claras, innovación responsable, fortalece los mercados y genera beneficios mutuos”, dijo la diplomática.

La embajadora de Reino Unido en México resaltó que nuestro país combina una economía vibrante y un sistema fintech en plena expansión, donde la tecnología está demostrando que puede hacer los servicios más eficientes y accesibles.

Dijo que la llegada de Revolut a México es su aterrizaje en el país 40 donde tiene presencia. La firma británica tiene 70 millones de clientes en los países donde opera.

Revolut va por 2 millones de clientes en México en invertirá 100 mdd en 2026

Por su parte, el director general de Revolut en México, Juan Guerra, dijo que la meta del banco británico en su primer año de operaciones es alcanzar 2 millones de clientes en 2026.

El directivo dijo que actualmente hay 250 mil personas en lista de espera y comenzará a operar con una oferta de 11 productos.

“Mi compromiso con mi cliente en México es que Revolut sea la app más segura en el mercado”, comentó.

Añadió que actualmente han invertido 100 millones de dólares en México y en 2026 invertirán una cantidad similar.

Guerra dijo que el servicio de Revolut de envío de remesas es gratuito y sin límites, y su perspectiva, es que las familias en el país y en EU pueden ahorrarse 3 mil millones de dólares con la reducción en el cobro de este servicio.

ss/mcc