Enero es un mes especial para los fans del Cuarteto de Liverpool, ya que el 16 se celebra el Día Internacional de The Beatles. Pero el festejo se extiende por días, con actividades variadas como conciertos y tributos.

Durante este fin de semana, la Ciudad de México se une a la conmemoración con un evento gratis que combina música en vivo, videojuegos y mucha diversión. Conoce aquí todos los detalles.

Este recinto de Iztapalapa se llenará de música, nostalgia y rock durante el homenaje a The Beatles. Foto: Unsplash

¿Qué habrá en el tributo gratuito de The Beatles?

Este evento es una jornada completa dedicada a The Beatles, con dinámicas interactivas y un concierto en vivo, desde trivias, juegos de memoria y un repaso por los álbumes que marcaron a diversas generaciones.

La actividad principal es un concierto para volver a sentir el espíritu de la banda británica.

Así que prepárate para cantar a todo pulmón éxitos como She Loves You, Help, Here Comes The Sun, Let It Be, Hey Jude, Come Together y muchos más.

De acuerdo con la organización, el repertorio ha sido pensado para conectar con los fans de toda la vida y con quienes apenas están descubriendo la música de The Beatles, por lo que la entrada será para todas las edades.

¡El evento es este fin de semana! Déjate contagiar por la Beatlemanía el sábado 24 de enero, a partir de las 14:00 horas. A esa hora comienza la Batalla de The Beatles: Rock Band, videojuego con proyección de pantalla grande donde las y los asistentes interpretarán temas icónicos.

A las 15:00 horas está programado el Tributo a The Beatles, con la banda GET BACK. Es un concierto en vivo para imaginar que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr vuelven a encontrarse en los escenarios.

Si por alguna razón no puedes asistir, el concierto se transmitirá en vivo por Radio Utopix. Aunque siempre es mejor experimentar en carne propia las vibraciones de los instrumentos y las voces de los artistas.

La banda Get Back revivirá la energía del Cuarteto de Liverpool en este evento. Foto: Pexels

¿Dónde es el tributo gratuito a los Beatles?

El tributo "The Beatles Maniacos" tendrá por sede el Barco Utopía, en el Parque Lineal Periférico Oriente, esquina con avenida Luis Méndez, Eje 6 Sur, alcaldía Iztapalapa, CDMX.

Además de disfrutar el homenaje al Cuarteto de Liverpool, encontrarás otras atracciones, por si quieres sacarle el mayor provecho a tu visita: un acuario virtual, un museo con exposiciones interactivas sobre el cambio climático, un simulador de navegación, una biblioteca, foro al aire libre y juegos para la prevención de la violencia infantil.

¿Cómo llegar? Desde el Centro Histórico y en auto, la ruta más directa es vía Calzada de Tlalpan y posteriormente ir hacia el oriente por Eje 6 Sur. El Barco Utopía se encuentra justo en la intersección del Parque Lineal Periférico Oriente y Avenida Luis Méndez.

En transporte público, te recomendamos tomar la Línea 8 del Metro y bajar en Constitución de 1917. De ahí, necesitarás tomar un RTP (Ruta 165A) o un Microbús para llegar al Anillo Periférico Oriente/Eje 6 Sur. El parque se encuentra a unos minutos caminando.

Fans de todas las edades se reunirán para cantar los clásicos de The Beatles en el Braco Utopía. Foto: Unsplash

Si buscas un plan distinto, gratuito y cargado de nostalgia musical, el tributo a The Beatles es una excelente opción de fin de semana.

