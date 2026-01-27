La imposición de aranceles del 50% por parte de Estados Unidos a los metales mexicanos, así como la importación de dichos productos en condiciones de competencia desleal mantienen en una “crisis sin precedentes” a la industria siderúrgica, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Víctor M. Cairo.

"Por los factores anteriores la industria acerera opera a menos del 60% de la capacidad instalada, lo que representa un riesgo para empleos e inversiones", dijo en un mensaje dirigido a los integrantes de la Cámara, que obtuvo EL UNIVERSAL.

Agregó: “Hoy por hoy somos uno de los sectores más afectados por el cierre de facto de nuestras exportaciones hacia ese país”, al registrarse una caída de 49% de las exportaciones durante el año pasado.

El 2026 se presenta con eventos geopolíticos trascendentes para el futuro de la economía del país, así como la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que es prioritario para el sector porque el objetivo principal es lograr que la Casa Blanca “nos elimine el arancel del 50% y poder tener una aplicación real del tratado”, explicó.

Dijo que participan en las consultas a las que convocó la Secretaría de Economía y de la Representación Comercial de Estados Unidos, y agregó que son positivos en que los tres socios del T-MEC pueden trabajar en una “serie de acciones para blindar a Norteamérica de las prácticas de comercio desleal que tanto nos aquejan”.

Preocupa a industria acerera competencia desleal y aranceles de EU

Sobre la situación actual de importaciones desleales de acero asiático, expuso que ven “con gran preocupación que gran parte de estas importaciones se realizan en condiciones de competencia desleal, pues existen países, principalmente de Asia, que otorgan subsidios a los productores locales en insumos como el gas, el agua y la electricidad, lo que pone en una desventaja a las empresas que competimos en condiciones de libre mercado y con insumos fijados en precios internacionales”.

El presidente de Canacero comentó que el otro tema son los aranceles que impuso el gobierno estadounidense al acero mexicano, que afirmó “carece de cualquier sustento”, porque "el argumento de que hay déficit de la Unión Americana no es cierto, ya que México importa más metal de lo que exporta". En 2025 se estima que el déficit fue de 4 mil 500 millones de dólares y 2.5 millones de toneladas.

Expuso que, el gobierno mexicano implementó acciones “acertadas para defender a la industria”, como el cancelar 50% de los molinos para la importación de acero de Asia que no existían o presentaban irregularidades. Se sancionó a importadores con operaciones que registraban anomalías y se impusieron aranceles de 20% a 50% a importaciones de productos siderúrgicos provenientes de países sin tratado comercial.

Recordó que estamos en momentos de baja demanda y añadió que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) informó que se alcanzarán 721 millones de toneladas de exceso de capacidad en 2027, lo que impactará a México, porque se sumará a la caída del consumo de 10% que se registró en 2025.

