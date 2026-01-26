Convertir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de un tratado trilateral a bilateral requiere de mucho apoyo político, que no tiene actualmente el presidente estadounidense Donald Trump, aseguraron representantes de la American Chamber Mexico (Amcham).

El presidente de dicho organismo, Carlos García, dijo que seguramente “puede ser que existan algunas conversaciones binacionales”, porque hay temas muy específicos que atender entre Estados Unidos con Canadá y con México.

En videoconferencia añadió: "Veo difícil que se vaya a romper esto (el tratado trilateral) o que termine quebrándose y tener dos tratados binacionales”.

Lee también Mark Carney vincula amenazas de aranceles de Trump con revisión del T-MEC; Canadá descarta ruptura con EU

Dijo que es optimista de que el T-MEC continuará, “seguramente habrá ajustes” y añadió que hay temas que solamente tienen que ver con México, como resolver los “irritantes” que le planteó la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) al gobierno mexicano sobre las barreras a las inversiones.

“Hay que ponerle fin a estos irritantes para poder ir avanzando”, porque para el presidente Trump esos temas generan injusticias comerciales e impiden el justo intercambio de bienes. Añadió que podría haber inversiones detenidas, aunque sigue el flujo de capital extranjero hacia México.

El vicepresidente Ejecutivo y CEO de Amcham/Mexico, Pedro Casas Alatriste, dijo que “tener un acuerdo distinto en el sentido de que sea bilateral o en su momento una renegociación requeriría forzosamente de las aprobaciones en los poderes legislativos de los tres países”.

Agregó “no creo que Donald Trump tenga los márgenes políticos para hacer grandes cambios al T-MEC por eso nuestra apuesta va más a la revisión no a la renegociación”.

Trump busca que expire el T-MEC y buscar nuevo acuerdo tanto con México, como con Canadá. (03/12/25) Fotos: iStock y Archivo

Dijo que, en unos meses, Estados Unidos tendrá un proceso electoral de medio término e históricamente sucede que “el presidente en turno pierde mucho de los escaños o el partido del presidente en turno pierde escaños en ambas cámaras”.

Comentó que “hoy el Partido Republicano tiene una muy ligera ventaja o mayoría, lo cual nos llevaría a pensar que el presidente Trump no tendría las facultades ni el peso político para poder tomar legalmente una decisión como tal”.

Expuso que hay cinco áreas de oportunidad en lo que el gobierno mexicano debe trabajar para atraer más inversiones porque de lo contrario serán barreras al capital.

Está el tema de la energía, porque tenemos un sistema eléctrico nacional que opera al tope de su capacidad y necesitamos tener las reglas claras del juego para invertir en su expansión.

Lee también Exportaciones agrícolas y de vehículos las más afectadas por política de EU: Amacarga; prevé que el T-MEC continuará

En segundo lugar, seguridad y Estado de derecho; en tercer lugar, la infraestructura, porque necesitamos generar calidad de ferrocarriles, puertos y aeropuertos.

El cuarto punto es trabajar con el talento y el capital humano del país, porque hay muchas empresas dicen que no encuentran gente para ocupar vacantes.

Finalmente, el quinto tema es garantizar el agua, porque el sector de alta tecnología depende mucho de ese vital líquido para sus data center y fábricas de semiconductores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa