La titular de la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México, Ana Villagrán, aseguró que el objetivo de la intervención del Gobierno capitalino y de la alcaldía Venustiano Carranza en el Mercado de Sonora nunca fue punitivo ni de persecución para los locatarios, sino que se buscaba el bienestar animal.

“Nuestro objetivo no era punitivo ni de persecución”, afirmó. Por ello, explicó que no hubo consecuencias legales para quienes aceptaron cambiar de giro mercantil antes del 31 de diciembre.

Al recordar que no hubo un decomiso obligatorio de ningún animal, insistió que todo fue por el bienestar de los seres sintientes de la capital. “No pudimos salvarle la vida a esos animales, pero a partir de nuestra acción evitamos la muerte de más animales de manera masiva como en el Mercado de Sonora”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

En octubre pasado, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, señaló que como cumplimiento a una orden emitida en 2025 por el Tribunal de Justicia Administrativa local, un aproximado de 80 comerciantes de este mercado tendrían que dejar de vender animales y cambiar de giro, o de lo contrario, serían clausurados.

Ana Villagrán detalló que, con ello, y tras un año de trabajo y conciencia política y social, se realizaron tres operativos en el Mercado de Sonora los pasados 12, 23 y 30 de diciembre, respectivamente.

Aseguró que en cada uno de ellos se actuó con delicadeza y bajo el diálogo, a fin de no llegar a la violencia, no generar una pelea campal y, sobre todo, proteger la vida de estos animales. Además de que no se interpusieron denuncias.

“No se interpuso ninguna denuncia, no porque no existieran los motivos para hacerlo sino, simple y sencillamente, porque se estaba reconociendo el cumplimiento de una orden judicial y todas las partes pusieron de su parte, y el hecho de saber que, a partir de nuestra acción, se puso fin a la venta masiva”, indicó.

Señaló que, durante los tres operativos, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México clausuró cuatro locales que no quisieron cambiar de giro.

Desde el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, la titular de Agatan aseguró que como la estrategia fue conseguir que se cumpliera el mandato judicial sin violencia, se permitió que cada locatario se quedara con sus animales, que iban hasta 200 por negocio, en algunos casos.

Sin embargo, Ana Villagrán comentó que debido al estado de salud tan crítico de cuatro animales durante el último operativo, se invitó que de manera voluntaria fueran entregados para su atención.

Refirió que se trató de una paloma, una gallina, un gallo y un gato negro, los cuales ya fallecieron debido al estado tan delicado en que se encontraban.

La funcionaria concluyó que, aunque este esfuerzo es un logro para el bienestar animal, aseguró que no habría oferta sin demanda, por lo que llamó a cambiar la cultura de compra de seres sintientes.

“Tiene que haber, poco a poco, un cambio cultural en términos de que la gente tenemos que aceptar que no es necesario comprar animales, sean los motivos que sean, ya sean religiosos, económicos. Yo creo que podemos encontrar otras formas de vida que respeten a los animales. Un gran problema de fondo, que yo espero que en algún momento se plantee a nivel nacional, es prohibir la venta de animales”, dijo.