Más Información

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

Tras 11 años, el Tren Interurbano llega a la parada final

Tras 11 años, el Tren Interurbano llega a la parada final

Crisis del Issstezac: entre la legalidad y la quiebra

Crisis del Issstezac: entre la legalidad y la quiebra

Nueva York. El médico forense del condado de Hennepin, en Minneapolis (Minesota), declaró este lunes como homicidio la muerte de , el enfermero asesinado el pasado 24 de enero por agentes de inmigración.

En un breve informe divulgado hoy por la oficina del forense, se lee que en el hospital Hennepin Healthcare y que su caso se trata de un homicidio.

Además, se destaca que el enfermero, fallecido con 37 años, fue baleado por agentes de las fuerzas de seguridad.

Lee también

Alex Pretti, segunda víctima por agentes de inmigración

Pretti murió el 24 de enero tras ser disparado por agentes de inmigración durante una operación para capturar a un inmigrante en Minneapolis.

Varios oficiales rodearon al hombre, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo, según numerosos videos del suceso.

El de Pretti fue el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Minneapolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

Al igual que en el caso de Pretti, la oficina del médico forense calificó como homicidio la muerte de Good, que también tenía 37 años.

Lee también

Suspenden a agentes que dispararon contra Alex Pretti

El pasado fin de semana, el medio ProPublica dio a conocer que los agentes que dispararon a Pretti son Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP), y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), los agentes responsables de la muerte del enfermero han sido suspendidos de sus funciones.

Por su parte, el Departamento de Justicia informó el viernes de que ha iniciado una investigación sobre posible violación de derechos civiles en este caso, tras una oleada de intensas protestas en la ciudad y el reclamo de varios legisladores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte