Nueva York. El gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes el aplazamiento de la próxima audiencia en el caso penal contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, alegando razones logísticas y de intercambio de pruebas.

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que la sesión, originalmente prevista para el 17 de marzo, se traslade al 26 de ese mes.

La solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, busca evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos".

Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía "pueda producir el descubrimiento de pruebas" y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.

A principios de enero, Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico que la administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Estados Unidos, y dijo ser un "prisionero de guerra".

Estados Unidos organizó una operación militar en Caracas el 3 de enero en la que Maduro y Flores fueron extraídos y trasladados al Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Maduro está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Flores es señalada de conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas y posesión de armas.

Rusia pide liberar a Maduro

El Ministerio de Exteriores ruso instó este lunes a Estados Unidos a liberar a Maduro y su esposa.

"Instamos una vez más a los líderes estadounidenses a liberar al jefe de Estado venezolano legítimamente electo y a su esposa", comunicó el Ministerio de Exteriores, citado por la agencia de noticias rusa TASS.

De este modo, Moscú "reafirma su apoyo incondicional a las autoridades constitucionales de Venezuela en la protección de la soberanía estatal y los intereses nacionales".

La diplomacia rusa está convencida de que se debe garantizar al país latinoamericano "el derecho a determinar su propio destino".

"En las circunstancias actuales, celebramos la determinación del gobierno bolivariano de garantizar la unidad política interna, mitigar los riesgos de una crisis constitucional y crear las condiciones necesarias para un mayor desarrollo pacífico y estable", añadieron.

Según Exteriores, la postura de Rusia es de "apoyo inquebrantable" con la "intención de continuar una cooperación estrecha" con Caracas.

