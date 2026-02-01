El activista de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo tras cuatro años y medio de prisión en medio de un proceso de liberaciones impulsado por el gobierno venezolano bajo presiones de Estados Unidos, informó a la AFP su hermano.

“¡Javier por fin está libre!”, afirmó a la AFP José Rafael Tarazona, quien detalló además que su hermano se trasladó a una iglesia en el centro de Caracas.

Su liberación sucede en medio de un proceso de excarcelación prometido por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la intervención militar estadounidense que depuso al expresidente Nicolás Maduro.

La excarcelación de Tarazona fue confirmada en la red social X por organizaciones civiles y sus familiares.

Luego de estar preso por cuatro años y sietes meses, “llegó este tan anhelado día”, escribió su hermano, José Tarazona.

Mi hermano “está en libertad, gracias a Dios Todopoderoso”, comentó José Tarazona. “La libertad de uno es la esperanza de todos”.

María Corina Machado celebra excarcelación

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado celebró este domingo la excarcelación del activista y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien estuvo detenido más de cuatro años, acusado de los delitos de incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

“Querido Javier, me conmueve verte finalmente abrazando a Teresa, tu mamá y a tu hermano José Rafael. Venezuela toda admira y respeta tu valentía y tu entrega”, escribió la exdiputada en una publicación en X.

Machado sostuvo que en el país suramericano “habrá justicia”, al tiempo que pidió la liberación de todos los presos políticos.

La ONG Foro Penal informó este domingo la excarcelación de Tarazona, quien estuvo detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que pasará a ser un centro deportivo y cultural, según informó el viernes la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

