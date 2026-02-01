Más Información

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado y presidencia de Jucopo; Ignacio Mier entra en relevo

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Trump pidió a Sheinbaum dejar de enviar petróleo a Cuba; "y ella dejó de hacerlo", asegura

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

BTS y Ticketmaster: El colapso en México que otros países ya aprendieron a evitar

Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Luisa Alcalde “regaña” a diputados de Morena por ventilar peleas internas de cara a elección de 2027; pide evitar denostaciones

Influencers luchan contra la adicción a las redes sociales

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

El activista de derechos humanos fue excarcelado este domingo tras cuatro años y medio de prisión en medio de un proceso de liberaciones impulsado por el gobierno venezolano bajo presiones de , informó a la AFP su hermano.

“¡Javier por fin está libre!”, afirmó a la AFP José Rafael Tarazona, quien detalló además que su hermano se trasladó a una iglesia en el centro de Caracas.

Su liberación sucede en medio de un proceso de excarcelación prometido por el gobierno de la presidenta encargada, , tras la intervención militar estadounidense que depuso al expresidente.

La excarcelación de Tarazona fue confirmada en la X por organizaciones civiles y sus familiares.

Luego de estar por cuatro años y sietes meses, “llegó este tan anhelado día”, escribió su hermano, José Tarazona.

Mi hermano “está en libertad, gracias a Dios Todopoderoso”, comentó José Tarazona. “La de uno es la esperanza de todos”.

María Corina Machado celebra excarcelación

La líder opositora de Venezuela, celebró este domingo la excarcelación del activista y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien estuvo detenido más de cuatro años, acusado de los delitos de incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

“Querido Javier, me conmueve verte finalmente abrazando a Teresa, tu mamá y a tu hermano José Rafael. toda admira y respeta tu valentía y tu entrega”, escribió la exdiputada en una publicación en X.

Machado sostuvo que en el país suramericano “habrá justicia”, al tiempo que pidió la liberación de todos los .

La ONG Foro Penal informó este domingo la excarcelación de Tarazona, quien estuvo detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que pasará a ser un centro deportivo y cultural, según informó el viernes la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

