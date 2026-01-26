Caracas.— Una nueva tanda de más de 100 presos políticos salió de prisión ayer en Venezuela, en un proceso de excarcelaciones que avanza a cuentagotas entre la incertidumbre de sus familias y la dura presión de Washington tras la caída de Nicolás Maduro.

El gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder temporal tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un “número importante” de liberaciones.

La oposición y ONG defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan afuera de los penales con la esperanza de ver a seres queridos salir de los calabozos.

Lee también Venezuela anuncia nueva tanda de excarcelaciones; liberan a más de 100

“En el Foro Penal hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela hoy [domingo]. Seguimos verificando otras excarcelaciones”, escribió en la red X la ONG, que reportó más temprano la salida de prisión de al menos 80 detenidos por razones políticas.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que la presidenta Rodríguez pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

El total oficial contrasta con reportes de organizaciones civiles. Foro Penal reporta la mitad. Esa y otras organizaciones estiman que cientos de opositores están tras las rejas.

Lee también Estudiantes venezolanos exigen liberar a presos políticos

Además del compromiso de liberar presos políticos, Rodríguez dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros, en tanto reorganiza el gabinete ministerial y altos mandos militares. El sábado, Rodríguez llamó a “alcanzar acuerdos” con la oposición. “No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela”, dijo.