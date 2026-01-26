Más Información

Masacre en Salamanca; ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos

Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad

Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una “torpeza inconmensurable”, afirma

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

Muere el actor Gabriel Garzón, la voz mexicana de Topo Gigio, a los 57 años

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Rubén Moreira advierte que Tren Maya enfrenta riesgo de colapso; subraya que problema no es solo financiero, sino técnico

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

El método paranoico en América Latina, reseña de la novela Cornamenta de Horacio Castellanos Moya

Caracas.— Una nueva tanda de más de 100 presos políticos salió de prisión ayer en Venezuela, en un que avanza a cuentagotas entre la incertidumbre de sus familias y la dura presión de Washington tras la caída de Nicolás Maduro.

El gobierno de , quien asumió el poder temporal tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un “número importante” de liberaciones.

La oposición y ONG defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan afuera de los penales con la esperanza de ver a seres queridos salir de los calabozos.

“En el Foro Penal hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela hoy [domingo]. Seguimos verificando otras excarcelaciones”, escribió en la red X la ONG, que reportó más temprano la salida de prisión de al menos 80 detenidos por razones políticas.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que la presidenta Rodríguez pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

El total oficial contrasta con reportes de organizaciones civiles. Foro Penal reporta la mitad. Esa y otras organizaciones estiman que cientos de opositores están tras las rejas.

Además del compromiso de liberar presos políticos, Rodríguez dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros, en tanto reorganiza el gabinete ministerial y altos mandos militares. El sábado, Rodríguez llamó a “alcanzar acuerdos” con la oposición. “No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela”, dijo.

