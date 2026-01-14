Más Información

liberó a 14 periodistas en medio del lento proceso de excarcelaciones prometido por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, bajo presión de .

Estas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a la de ciudadanos estadounidenses anunciada la víspera por el Departamento de Estado en Washington.

La presidenta interina, quien asumió tras la caída de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense en Caracas ordenado por Donald Trump, dijo que van 406 presos políticos excarcelados hasta la fecha.

En una breve declaración desde el palacio presidencial de Miraflores (sede del Ejecutivo), junto al titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela se abre a un "nuevo momento político".

"El objetivo es abrir espacios políticos, fue el objetivo que marcó el presidente (Nicolás Maduro) en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones, y al día de hoy podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días", señaló Rodríguez.

El gobierno de Delcy Rodríguez anunció hace casi una semana el comienzo de este proceso de excarcelaciones de presos políticos. Hoy la mandataria encargada afirmó que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos.

Oenegés estiman que Venezuela tiene entre 800 y mil presos políticos. Y van 68 liberaciones, incluidos los profesionales de la comunicación, según un conteo de la AFP que incluye datos de oenegés y partidos políticos de oposición.

El gobierno venezolano informó esta semana que salieron de prisión 116 detenidos y el jefe del Parlamento asomó que van 400, aunque incluyó cifras de diciembre.

Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación. (13/01/26) Foto: AP
Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación. (13/01/26) Foto: AP

Segunda detención

Las autoridades evitan liberaciones en los penales directamente, donde decenas de familiares se agolparon desde el 8 de enero con la esperanza de ver a sus seres queridos fuera de los calabozos.

Los detenidos son trasladados desde sus centros de reclusión a otros lugares para su liberación, lejos de los lentes de la prensa.

Carreño fue liberado en un centro comercial. Otros dirigentes, como el excandidato presidencial Enrique Márquez, fueron llevado en una patrulla de los servicios de inteligencia a su casa.

"Nos acaban de avisar, en este momento vamos a buscarlo", dijo a la AFP José Alejandro Pérez, sobrino de Carreño, que estuvo entre las más de 2 mil personas que terminaron presas tras las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Carreño integraba el partido Voluntad Popular (VP) y fue un cercano colaborador del antiguo jefe opositor, Juan Guaidó. Antes se desempeñó como comentarista en un programa de opinión del canal de noticias Globovisión.

Estaba recluido en la cárcel del Rodeo I, a las afueras de Caracas.

Estuvo previamente en prisión entre 2020 y 2023 acusado de "terrorismo". Y fue excarcelado en medio de negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos en camino a las elecciones presidenciales.

El caso de Roland Carreño, en su momento, fue cuestionado por una misión de expertos de Naciones Unidas, organismo que denunció crímenes de lesa humanidad en Venezuela en la represión de protestas.

Asistentes a una vigilia por los presos políticos en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Foto: de Ronald Pena R. EFE
Asistentes a una vigilia por los presos políticos en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Foto: de Ronald Pena R. EFE

"Justicia por mi hijo"

Los otros liberados incluyen reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa dentro de la oposición.

Washington informó el martes de noche que Venezuela empezó a liberar prisioneros estadounidenses, sin precisar un número: solo dijo que fue más de uno.

"Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas", declaró un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

La administración Trump ya antes consiguió la liberación de estadounidenses, en un canje que involucró a migrantes venezolanos retenidos en la cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador.

Un grupo de familiares de los 200 muertos en las protestas de 2017 en Venezuela criticaron este miércoles en Madrid la "lentitud" de la Corte Penal Internacional (CPI) y pidieron agilizar la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Maduro.

"Hoy, después de ocho años, voy a seguir gritando y exigiendo justicia por mi hijo (...) Pedimos celeridad", aseveró Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, un joven de 17 años que resultó muerto en los disturbios en Caracas en junio de 2017. *Con información de EFE

