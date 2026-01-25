Más Información

Caracas. Al menos 80 presos políticos fueron el domingo en Venezuela, donde un proceso de liberación de detenidos avanza a cuentagotas bajo la presión de Washington tras la caída de , informó la oenegé Foro Penal.

El gobierno de , quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un “número importante” de liberaciones.

La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

“Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente, se producen más excarcelaciones”, escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

El abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada. “Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones”, agregó en X.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la , dijo Rodríguez el viernes.

El total oficial contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal reporta cerca de la mitad desde en el mismo periodo.

Esa oenegé y otras organizaciones defensoras de estiman que Venezuela tiene entre 800 y mil 200 presos políticos.

“Paz”

La nueva tanda de excarcelaciones en se produce después de que Rodríguez, que gobierna de forma interina, llamara el sábado a “alcanzar acuerdos” con la oposición para lograr la “paz”.

“No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la de Venezuela”, dijo Rodríguez desde el estado La Guaira. “Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos”, agregó.

Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal.

Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de dos mil personas en 48 horas.

Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.

Las autoridades venezolanas excarcelaron el jueves al yerno de , rival de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.

Rafael Tudares estuvo preso más de un año por cargos de , un fallo que González Urrutia denunció como una “represalia”.

El excandidato presidencial Enrique Márquez también salió de la cárcel, igual que la experta en temas militares y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, y el activista Roland Carreño, periodista de profesión.

Entre los opositores que aún siguen detenidos destaca Juan Pablo Guanipa, aliado de la líder opositora y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.

También permanecen recluidos Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro, así como el activista Javier Tarazona, encarcelado desde 2021 por “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”.

Rodríguez dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington tras la incursión militar estadounidense que depuso a Maduro, con un saldo que ronda el centenar de muertos.

Maduro y su esposa se enfrentan a un juicio en Nueva York por narcotráfico.

