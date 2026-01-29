Tom Homan, el “zar” fronterizo del presidente Donald Trump, se comprometió a “reinstaurar la ley y el orden” en Minneapolis, en el norte de Estados Unidos, sacudida desde principios de enero por la muerte a manos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses.

“La seguridad de la población es primordial”, señaló en una rueda de prensa, en su primera intervención pública desde que fue enviado al estado de Minnesota por el mandatario estadounidense a comienzos de semana, para apaciguar las tensiones mientras prosigue su política antiinmigración.

Homan dijo que Trump quiere que la situación en Minneapolis “se arregle”, pero reconoció que “ciertas mejoras” son necesarias para llevar a cabo las operaciones contra la inmigración.

El zar fronterizo declaró que el gobierno podría reducir el número de agentes migratorios en Minnesota, pero solo si hay "cooperación" de funcionarios estatales.

Insistió en la necesidad de que las cárceles locales alerten a Inmigración y Control de Aduanas sobre las personas bajo su custodia que pueden ser deportadas.

Homan expresó que eso significa que menos agentes tienen que estar realmente en las calles buscando personas.

Defendió que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se han logrado "avances importantes", al asegurar que el despliegue de agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

"No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente", puntualizó

