Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de enero, minuto a minuto

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

CDMX está lista en seguridad para recibir el Mundial: Pablo Vázquez; “hay estrategias para todos los riesgos”, dice en Con los de Casa

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Morena, PT y el Verde firman alianza rumbo a elecciones del 2027; sigue pendiente reforma electoral

Hombre de 80 años gana la lotería y crea imperio de narcotráfico en Inglaterra; es condenado a 16 años de cárcel

, el “zar” fronterizo del presidente , se comprometió a “reinstaurar la ley y el orden” en , en el norte de Estados Unidos, sacudida desde principios de enero por la muerte a manos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses.

“La seguridad de la población es primordial”, señaló en una rueda de prensa, en su primera intervención pública desde que fue enviado al estado de por el mandatario estadounidense a comienzos de semana, para apaciguar las tensiones mientras prosigue su política .

Homan dijo que Trump quiere que la situación en Minneapolis “se arregle”, pero reconoció que “ciertas mejoras” son necesarias para llevar a cabo las operaciones contra la.

El zar fronterizo declaró que el gobierno podría reducir el número de agentes migratorios en Minnesota, pero solo si hay "cooperación" de funcionarios estatales.

Insistió en la necesidad de que las cárceles locales alerten a Inmigración y Control de Aduanas sobre las personas bajo su custodia que pueden ser deportadas.

Homan expresó que eso significa que menos agentes tienen que estar realmente en las calles buscando personas.

Defendió que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se han logrado "avances importantes", al asegurar que el despliegue de agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

"No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente", puntualizó

