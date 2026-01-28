Más Información

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Caen tres presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Caen tres presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

¿Quién es la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda? Fue atacada a tiros esta tarde en Culiacán

¿Quién es la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda? Fue atacada a tiros esta tarde en Culiacán

Él es Sergio Torres Félix, líder de MC en Sinaloa baleado este miércoles; fue secretario de Pesca durante gobierno de Quirino Ordaz

Él es Sergio Torres Félix, líder de MC en Sinaloa baleado este miércoles; fue secretario de Pesca durante gobierno de Quirino Ordaz

Cae Israel Vizcarra Beltrán, "El Palillo", jefe de plaza en "El Dorado"; es señalado de producir drogas para "Los Mayitos"

Cae Israel Vizcarra Beltrán, "El Palillo", jefe de plaza en "El Dorado"; es señalado de producir drogas para "Los Mayitos"

FGR entregó carpeta incompleta; defensa de marineros acusados de huachicol fiscal denuncia ausencia de dos tomos

FGR entregó carpeta incompleta; defensa de marineros acusados de huachicol fiscal denuncia ausencia de dos tomos

Autoridades federales inician investigación tras agresión a líder estatal y diputada de MC; "no habrá impunidad", afirman

Autoridades federales inician investigación tras agresión a líder estatal y diputada de MC; "no habrá impunidad", afirman

MC condena ataque armado contra diputados en Culiacán; crisis de violencia en Sinaloa ha rebasado todos los límites: Álvarez Máynez

MC condena ataque armado contra diputados en Culiacán; crisis de violencia en Sinaloa ha rebasado todos los límites: Álvarez Máynez

OCESA responde al Army mexicano; niega fraude y colusión con revendedores en la venta de boletos de BTS: "no hay forma"

OCESA responde al Army mexicano; niega fraude y colusión con revendedores en la venta de boletos de BTS: "no hay forma"

Gobierno de EU se dirige a otro cierre parcial tras tiroteo en Minnesota; demócratas no apoyarían presupuesto para Seguridad

Gobierno de EU se dirige a otro cierre parcial tras tiroteo en Minnesota; demócratas no apoyarían presupuesto para Seguridad

Delcy Rodríguez recibirá insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela; se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo

Delcy Rodríguez recibirá insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela; se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo

Un juez federal de suspendió temporalmente este miércoles las detenciones de refugiados que están a la espera de su tarjeta de residencia permanente (Green Card) en el estado de .

Esta decisión del magistrado John Tunheim impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar un operativo de la Administración de para identificar y reexaminar la situación de miles de refugiados en el estado al considerar que viola la ley federal.

El juez aseguró en la orden que las personas que ya hayan pasado todos los trámites para conseguir esa residencia, pero que aún no la han recibido, no pueden ser encarceladas si no han sido acusadas de ningún delito.

Lee también

"Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de EU", aseguró el magistrado al inicio del texto.

También ordenó la liberación, en un plazo de cinco días, de aquellos que ya han sido arrestados con base a esta normativa.

Además, obligó a los agentes federales a garantizar que cuando sean puestos en libertad no queden expuestos a un frío peligroso "dadas las severas condiciones climáticas en ".

Lee también

"Con el fin de garantizar un trato humano, los detenidos deben ser puestos en libertad bajo la custodia de sus abogados o de personas específicamente autorizadas por estos", escribió el juez.

El magistrado dio al Gobierno de Trump 48 horas para entregar una lista con los nombres de todas las personas arrestadas y siete días para dar cuenta de la puesta en libertad de estos.

El juez Tunheim avanzó que decidirá si esta decisión provisional se convierte en una medida cautelar más estable, en una vista que tendrá lugar el próximo 19 de febrero.

Lee también

La revisión "exhaustiva" de los refugiados en Minnesota se enmarca dentro de la campaña migratoria que Trump ha ordenado en el estado desde que desplegó a los agentes del Sy a la Patrulla Fronteriza.

Desde que llegaron estos efectivos al estado, en concreto a Mineápolis, dos personas han muerto tras recibir disparos de agentes, uno resultó herido por lo mismo y decenas han sido detenidos por protestar contra la actuación de los cuerpos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acta de nacimiento certificada 2026: requisitos, costo y cómo tramitarla con Llave MX. Foto: Especial

¿Necesitas tu acta de nacimiento certificada? Llave MX ya es obligatoria y esto debes saber

SAT 2026 estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica. Foto: Especial / SAT

SAT 2026 lanza alerta: estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?. iStock/lakshmiprasad S

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Pasaporte mexicano de 6 años: el nuevo precio y la clave para obtener el 50% de descuento

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte