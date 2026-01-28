Bogotá. Un avión comercial con 15 personas a bordo, incluido un legislador, desapareció en Colombia, cerca a la frontera con Venezuela, informó la aerolínea estatal Satena el miércoles.

La aeronave de Satena, aerolínea estatal, despegó desde la ciudad fronteriza de Cúcuta para un vuelo de unos 23 minutos pero perdió el contacto minutos antes del aterrizaje, alrededor del mediodía (17H00 GMT).

"No hay sobrevivientes", dijo a la AFP un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana, autoridad aérea del país. El gobierno desplegó a la Fuerza Aérea para buscar el avión y recuperar los cuerpos en el lugar del accidente, una zona montañosa del Norte de Santander, con vastas áreas controladas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12H05" (17H05 GMT) en el cercano municipio de Ocaña, dijo la aerolínea en un comunicado. Se han activado los protocolos de seguridad y rastreo, según la autoridad aérea.

Tras más de una hora de incertidumbre, se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la Gobernación de Norte de Santander, en el que se confirmó que la avioneta se accidentó y no habría sobrevivientes, según la información preliminar. Así lo confirmó una fuente de la Gobernación a El Tiempo.

La última localización de la aeronave fue en una zona de montañas en la región del Norte de Santander que está entre mil y mil 300 metros de altitud, según el rastreador de vuelos Flight Radar.

Según el congresista Wilmer Carrillo, en la aeronave viajaban un candidato a la Cámara Baja y un congresista con curul de paz, una posición especial surgida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto.

Carrillo dijo en X que recibió la información "con preocupación". En el avión "viajaba mi compañero Diógenes Quintero (congresista), Carlos Salcedo (candidato) y sus respectivos equipos", dijo en X Carrillo.

La AFP contactó a Searca, empresa que opera el avión, y no quiso hacer comentarios sobre la desaparición.

El avión es un Beechcraft 1900, modelo estadounidense que puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 440 kilómetros por hora.

