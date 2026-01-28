Por una u otra razón la competitividad del país para atraer inversiones se ve afectada, apuntó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al señalar que en el norte, la inseguridad pega al atractivo y en el sur la falta de infraestructura energética y de otro tipo reducen el interés de inversionistas.

En un breve informe del instituto compartido este miércoles, se explica que en el noroeste la inseguridad eleva los costos operativos, debido a que las empresas destinan en promedio 63 mil 468 pesos a seguridad, 35.7% más que el promedio nacional, que es de 46 mil 775 pesos.

“Retener inversión sigue siendo un reto, pues ninguna región ofrece condiciones suficientes en seguridad, costos, infraestructura y certidumbre institucional para que inversionistas y empresarios busquen seguir operando y reinvirtiendo en México. Incluso las mejor posicionadas, como el Bajío o el Noreste, se mantienen en niveles medios-bajos en este subíndice, lo que refleja cuellos de botella persistentes”, apuntó el IMCO.

Lee también Noreste, Noroeste y Bajío, las regiones más competitivas del país, reporta IMCO; sur sureste tiene rezago estructural

En el sur la falta de infraestructura energética y de otro tipo reducen el interés de inversionistas. Foto: Pixabay

El Instinto añadió que los altos precios del gas natural de 51.4 pesos en el Centro y de electricidad en la región Maya, de mil 716 pesos están asociados con rezagos en la expansión y modernización de la infraestructura energética.

“En el IMCO tendremos en la mira que las estrategias del Plan México, como la simplificación de trámites, inversión en infraestructura, esquemas de inversión mixta y formación de talento se desarrollen con un enfoque de convergencia regional, fortaleciendo los ecosistemas locales y reduciendo los costos de frontera internos que hoy frenan la atracción y retención de inversión y talento”, expuso el informe.

Para la institución, la competitividad se construye en red, por lo que invertir en polos productivos sin atender rezagos en seguridad, infraestructura, energía, agua y mercado laboral puede limitar su impacto, especialmente donde los cuellos de botella siguen siendo estructurales.

Lee también Industria petrolera de Venezuela sin capacidad para alterar el mercado global, advierte IMCO

Noreste lidera la competitividad regional

Para el Instituto aún así el Noreste lidera la competitividad regional, lo que se refleja en un entorno más atractivo para que las empresas se instalen, crezcan, se queden, y para que el talento calificado encuentre oportunidades de desarrollo.

El IMCO explicó que la fortaleza de la región norte del país no viene de un solo factor, sino de un ecosistema: infraestructura, empleo formal, reglas claras y productividad que se refuerzan entre sí.

En contraste, en el sur del país, las regiones del Istmo y Maya siguen enfrentando brechas profundas en logística, energía, seguridad y mercado laboral, que limitan su capacidad productiva y les impiden aprovechar plenamente las oportunidades de inversión, encadenamientos y movilidad.

Finalmente señala que en el Istmo, casi 91% de los delitos no se denuncian.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc