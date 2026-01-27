Por su capacidad de atraer y retener inversión y talento, los estados del Noreste de México —Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y Zacatecas—son las entidades más competitivas del país de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el Índice de Competitividad Regional (ICR), el IMCO explicó que en segundo lugar está la región Noroeste; en tercer lugar, el Bajío; en cuarto, el Centro; en quinto, el Maya y en último sitio el Istmo.

El ICR es una herramienta que analiza la capacidad de las regiones para atraer y retener inversión y talento.

El análisis muestra que los dos factores que alejan las inversiones son la inseguridad y la informalidad, aunque también se requiere infraestructura, agua, energía y conectividad entre estados y regiones.

Durante la presentación del índice, la directora general del IMCO, Valeria Moy, dijo que se evaluaron 6 regiones a través del análisis de 40 variables agrupadas en cuatro subíndices —Atracción y Retención de Inversión y Talento—, conformadas por entidades con características económicas, geográficas y productivas compartidas.

Lee también Industria acerera vive "crisis sin precedentes" por aranceles e importaciones desleales: Canacero; ve riesgo para empleos e inversiones

Explicó que hay un “efecto de vecindad” entre regiones, porque hay una incidencia “al estar un estado pegado a otro, ser vecino de otro para la competitividad de ese estado”.

El director de Desarrollo Económico del IMCO, Óscar Ocampo, explicó que en las regiones del Noroeste —Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas— y del Noreste, se observa una paradoja de seguridad, porque ambas regiones registraron las mejores tasas de percepción de seguridad y, al mismo tiempo, son las que destinan el mayor gasto empresarial en seguridad, además de tener la tasa más alta de homicidios.

El Bajío —Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Aguascalientes— mantienen niveles de innovación altos, al ser la región con más solicitudes de patentes. Sin embargo, esta capacidad parece estar concentrada solamente en una parte de la población, al registrarse un bajo nivel de mano de obra calificada.

En el Centro —Ciudad de México, al Estado de México, Hidalgo y Morelos— se observa una alta atracción de inversiones y baja retención de talento, hay alta cobertura escolar y mano de obra calificada, pero hay límites para retener talento, en parte por los altos precios de vivienda que son elevados para absorber nueva población.

Istmo —Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz— y la región Maya —Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche— registran rezagos estructurales que frenan la inversión, a pesar de su cercanía al mar y abundancia de recursos, tiene bajos niveles de exportaciones, de inversión extranjera directa y alta informalidad.

El análisis muestra que los dos factores que alejan las inversiones son la inseguridad y la informalidad, aunque también se requiere infraestructura, agua, energía y conectividad entre estados y regiones. Foto: IMCO

Lee también Reservas siguen brillando por el efecto del oro; Banxico reporta casi 255 mil millones de dólares

Además de que, de acuerdo con el estudio, les “falta infraestructura energética y logística, empresas líderes y talento calificado las mantiene atrapadas en un círculo de baja productividad y salarios reducidos”.

El especialista dijo que la competitividad es un fenómeno regional, por lo que a pesar de que se desarrollen los polos del bienestar, si no hay conectividad con otros estados y regiones y no se garantizan los energéticos como el gas natural no se captarán más inversiones, porque los estados no están aislados.

Dijo que a los polos les hace falta completar obras de infraestructura portuaria, carretera y ferroviaria para que se atraigan inversiones.

Añadió que los inversionistas buscan energía garantizada, agua, capital humano y Estado de derecho, además de infraestructura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc