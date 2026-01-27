Las reservas internacionales del país siguen favorecidas por el incremento en el precio del oro en los mercados internacionales.

Banco de México (Banxico) informó que el saldo del escudo financiero contra shocks del exterior llegó a un total de 254 mil 983 millones de dólares al cierre de la semana del 23 de enero.

Ello debido principalmente a un aumento semanal de mil 759 millones de dólares, por el cambio en la valuación de los activos internacionales del Instituto Central.

Lee también Presidencia propone acuñar monedas conmemorativas del Mundial 2026; habrá piezas de oro, plata y alpaca

Como se recordará, una parte de las reservas está documentada en oro con un volumen de 3.86 millones de onzas troy del metal fino, equivalente a 16 mil 183 millones de dólares desde los 14 mil 775 millones de dólares que valían en septiembre del 2025.

Las reservas subieron también 123 millones de dólares la semana pasada por una venta de divisas norteamericanas que hizo el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) a Banco de México. Foto: Pixabay

Oro, entre los activos con mejor desempeño

De acuerdo con un reporte del analista de mercado de ATFX LATAM, Diego Albuja, el oro se consolidó como uno de los activos con mejor desempeño en el actual contexto global.

Lo anterior, luego de que su precio alcanzó nuevamente un récord superando la zona de los 5 mil dólares por onza como reacción a una serie de factores que han escalado la incertidumbre geopolítica.

Lee también En Nueva York subastan retrete de oro sólido en 12.1 millones de dólares

Mencionó que los bancos centrales han consolidado las compras de oro, con lo cual se está reduciendo la oferta disponible en el mercado.

Anticipó que mientras persistan tasas reales bajas y un entorno de alta volatilidad global, podría seguir fuerte durante todo el año que apenas inicia y que funciona como termómetro del nerviosismo financiero internacional.

Por otro lado, en el desglose del estado de cuenta de Banxico se da a conocer que las reservas subieron también 123 millones de dólares la semana pasada por una venta de divisas norteamericanas que hizo el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) a Banco de México.

Lee también Lingotes de oro no enfrentarán aranceles de Trump; Casa Blanca emitirá nueva política para aclarar el tema

Así, en lo que va del 2026 el ascenso acumulado de las reservas sumó 3 mil 108 millones de dólares.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc