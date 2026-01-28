Más Información

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alcalde de , Jacob Frey, "está jugando con fuego" al declarar que la ciudad "no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración".

En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario republicano afirmó que esa declaración "constituye una grave violación de la ley".

Trump criticó así al funcionario demócrata con quien habló recientemente por teléfono luego de la muerte del enfermero a manos del ICE en un tiroteo durante una redada migratoria en Minneapolis.

"Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que 'Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración'. Esto después de haber tenido una conversación muy amena con él", publicó.

Agentes federales de inmigración lanzan gas pimienta contra manifestantes tras un tiroteo en Minneapolis. Foto: AP
Agentes federales de inmigración lanzan gas pimienta contra manifestantes tras un tiroteo en Minneapolis. Foto: AP

Minneapolis no aplicará leyes federales de inmigración, dice alcalde

Ayer, el alcalde de Minneapolis se reunió con el zar fronterizo Tom Homan, con quien afirmó haber tenido "una conversación productiva" en la que reiteró su petición de que "la Operación Metro Surge termine lo antes posible".

Frey dijo en X que en su reunión con Homan, "dejé en claro que Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración y que seguiremos concentrados en mantener seguros a nuestros vecinos y nuestras calles".

Agregó que compartió con el zar fronterizo de Trump los impactos negativos que la operación ha tenido en la ciudad y las comunidades aledañas, "así como la tensión que ha puesto sobre nuestros oficiales de policía locales". *Con información de AFP

