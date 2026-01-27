Más Información
Minneapolis. Un hombre vestido con una chaqueta negra fue derribado al suelo tras rociar una sustancia desconocida sobre la representante estadounidense Ilhan Omar en un acto público que ella organizaba en Minneapolis el martes.
El público vitoreó cuando lo inmovilizaron y le ataron los brazos a la espalda. En el video del incidente, se oye a alguien entre la multitud decir: "Dios mío, le ha rociado algo". Omar continuó con la reunión después de que el hombre fuera expulsado de la sala.
Justo antes de eso, Omar pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. "El ICE no se puede reformar", afirmó.
La policía de Minneapolis no respondió inmediatamente a una llamada telefónica y un mensaje de correo electrónico en los que se solicitaba información sobre el incidente y si se había detenido a alguien.
La Casa Blanca no respondió inmediatamente a un mensaje en el que se solicitaban comentarios el martes por la noche.
El presidente Donald Trump ha criticado con frecuencia a la congresista y ha intensificado sus ataques verbales contra ella en los últimos meses, al centrar su atención en Minneapolis.
Durante una reunión del gabinete en diciembre, la llamó "basura" y añadió que "sus amigos son basura".
Seguridad de EU reconoce uso de armas por parte de dos agentes contra Alex Pretti; videos cuestionan el relato oficial
