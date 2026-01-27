Minneapolis. Un hombre vestido con una chaqueta negra fue derribado al suelo tras rociar una sustancia desconocida sobre la representante estadounidense Ilhan Omar en un acto público que ella organizaba en Minneapolis el martes.

El público vitoreó cuando lo inmovilizaron y le ataron los brazos a la espalda. En el video del incidente, se oye a alguien entre la multitud decir: "Dios mío, le ha rociado algo". Omar continuó con la reunión después de que el hombre fuera expulsado de la sala.

Justo antes de eso, Omar pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. "El ICE no se puede reformar", afirmó.

La policía de Minneapolis no respondió inmediatamente a una llamada telefónica y un mensaje de correo electrónico en los que se solicitaba información sobre el incidente y si se había detenido a alguien.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a un mensaje en el que se solicitaban comentarios el martes por la noche.

NEW -- Rep. Ilhan Omar was just charged by a man at a town hall event in Minneapolis. Crowd says he "sprayed her" with something.



You can hear Omar demand to continue the town hall -- and she's back to speaking now from the podium. pic.twitter.com/4OpSWHo0Z9 — Jay O'Brien (@jayobtv) January 28, 2026

El presidente Donald Trump ha criticado con frecuencia a la congresista y ha intensificado sus ataques verbales contra ella en los últimos meses, al centrar su atención en Minneapolis.

Durante una reunión del gabinete en diciembre, la llamó "basura" y añadió que "sus amigos son basura".

