Más Información

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

VIDEO: Así fue, presuntamente, descarrilamiento del Tren Interoceánico; 400 toneladas y 15 km de exceso de velocidad, la línea de investigación

VIDEO: Así fue, presuntamente, descarrilamiento del Tren Interoceánico; 400 toneladas y 15 km de exceso de velocidad, la línea de investigación

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Detención fue porque soy incómodo para Layda Sansores: exrector de la UAC; quería que no me reeligiera, dice

Detención fue porque soy incómodo para Layda Sansores: exrector de la UAC; quería que no me reeligiera, dice

Patrulla Fronteriza balea a sospechoso de tráfico de personas, cerca de la frontera con México

Patrulla Fronteriza balea a sospechoso de tráfico de personas, cerca de la frontera con México

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí

Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí

California investiga a TikTok por censurar críticas a Trump; usuarios no pudieron publicar sobre la muerte de Alex Pretti

California investiga a TikTok por censurar críticas a Trump; usuarios no pudieron publicar sobre la muerte de Alex Pretti

Minneapolis. Un hombre vestido con una chaqueta negra fue derribado al suelo tras rociar una sustancia desconocida sobre la representante estadounidense Ilhan Omar en un acto público que ella organizaba en el martes.

El público vitoreó cuando lo inmovilizaron y le ataron los brazos a la espalda. En el video del incidente, se oye a alguien entre la multitud decir: "Dios mío, le ha rociado algo". Omar continuó con la reunión después de que el hombre fuera expulsado de la sala.

Justo antes de eso, Omar pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. "El no se puede reformar", afirmó.

Lee también

La policía de Minneapolis no respondió inmediatamente a una llamada telefónica y un mensaje de correo electrónico en los que se solicitaba información sobre el incidente y si se había detenido a alguien.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a un mensaje en el que se solicitaban comentarios el martes por la noche.

El presidente Donald Trump ha criticado con frecuencia a la congresista y ha intensificado sus ataques verbales contra ella en los últimos meses, al centrar su atención en Minneapolis.

Lee también

Durante una reunión del gabinete en diciembre, la llamó "basura" y añadió que "sus amigos son basura".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto

CURP Biométrica 2026 RENAPO confirma requisitos oficiales y sedes para tramitarla. Foto: Especial

RENAPO confirma CURP Biométrica 2026: requisitos obligatorios y sedes disponibles

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

Visa americana 2026: las preguntas más frecuentes, temidas… y cómo responderlas sin nervios

ICE. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Derechos de las personas indocumentadas en Estados Unidos y qué hacer ante redadas de ICE

Santa Clara, California. Foto: ChatGPT

10 cosas para hacer en Santa Clara, California, sede de la final del Super Bowl LX