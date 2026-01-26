Minneapolis. Un alto mando de la Patrulla Fronteriza y algunos agentes abandonarán Minneapolis el martes, según ha informado a Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

La esperada salida del comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, que ha estado en el centro de la agresiva campaña de control migratorio de la administración Trump en ciudades de todo el país, se produce cuando el presidente Donald Trump ha enviado al zar fronterizo Tom Homan a Minnesota para hacerse cargo de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La persona familiarizada con el asunto no estaba autorizada a discutir públicamente los detalles de la operación y habló con AP bajo condición de anonimato.

Lee también Republicano se baja de candidatura a gubernatura en Minnesota; tacha redadas migratorias de "desastre total"

La salida de Bovino marca un cambio significativo en la postura de las fuerzas del orden federales en medio de la creciente indignación por el fatal tiroteo del enfermero de la UCI Alex Pretti, de 37 años, por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Su liderazgo en operaciones federales de gran repercusión mediática, incluidas aquellas que provocaron manifestaciones masivas en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Minneapolis, ha suscitado duras críticas por parte de funcionarios locales, defensores de los derechos civiles y congresistas demócratas.

Las críticas hacia Bovino han aumentado en los últimos días tras su defensa pública del tiroteo de Pretti y sus controvertidas declaraciones sobre el enfrentamiento que condujo a su muerte.

Por otra parte, Trump declaró que ahora estaba en "la misma onda" que el gobernador tras el segundo tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración este mes.

Trump y el gobernador demócrata Tim Walz hablaron por teléfono y posteriormente hicieron comentarios que supusieron un cambio notable con respecto a las declaraciones críticas que se habían intercambiado en el pasado. Su conversación tuvo lugar el mismo día en que un juez federal escuchó los argumentos de una demanda destinada a detener la oleada de medidas federales de control de la inmigración en el estado.

Lee también Trump no quiere que “ningún estadounidense” muera en las calles de EU; califica de “tragedia” la muerte de Alex Pretti

"En realidad, parecíamos estar en la misma onda" , escribió el presidente en una publicación en las redes sociales.

Walz, en un comunicado, dijo que la llamada fue "productiva" y que era necesario llevar a cabo investigaciones imparciales sobre los tiroteos. Trump dijo que su administración estaba buscando a "todos y cada uno" de los delincuentes que el estado tiene bajo su custodia. Walz dijo que el Departamento de Correccionales del estado respeta las solicitudes federales relativas a las personas que se encuentran bajo su custodia.

No estaba claro si el nuevo tono daría lugar a cambios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa