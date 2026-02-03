Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), con apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina, realizaron un operativo de seguridad en colonias de la alcaldía Azcapotzalco.

La SSC informó que el despliegue realizado la tarde de este martes contó con la participación de 450 policías de la corporación, 32 camionetas, un vehículo UNIMOG y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores.

Elementos de la SSC, Marina y Guardia Nacional realizan operativo de seguridad Azcapotzalco; participaron 450 policías. Foto: Especial.

Además, 50 uniformados de la Guardia Nacional y 50 de la Marina, apoyaron en los recorridos por las colonias Las Trancas, San Sebastián, Unidad Habitacional Cuitláhuac, Electricistas, Clavería, San Pedro Xalpa, Plenitud, Santiago Ahuizotla, Xoltongo, ProHogar, Los Rosarios y Reynosa Tamaulipas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, afirmó vía redes sociales que la operación busca reducir los delitos de alto impacto.

“Por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, continuamos las acciones operativas para reducir los delitos de alto impacto en nuestra Ciudad”.

